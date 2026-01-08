befagyottmick ellertonvízesésyorkshire dales nemzeti park
Befagyott vízesést mászott meg egy hegyimentő

Lost Earth Adventures' instructor Mick Ellerton, climbs a frozen waterfall in Gordale Scar near Malham Cove in the Yorkshire Dales National Park, as ice warnings are in place across the UK ahead of a storm which is set to bring heavy snow later in the week. Picture date: Wednesday January 7, 2026. (Photo by Danny Lawson/PA Images via Getty Images)
24.hu
2026. 01. 08. 19:00
A tapasztalt sziklamászó csak azoknak ajánlja a mutatványt, akik megfelelő tudással és felkészültséggel rendelkeznek.

Egy önkéntes hegyimentő megmászott egy befagyott vízesést a Yorkshire Dales Nemzeti Parkban Angliában – írja az Independent.

A 48 éves Mick Ellerton szerdán „jutott fel” a Malham-öböl közelében található Gordale Scar-i vízesés tetejére. A hőmérséklet annyira alacsony volt, hogy befagyott a folyóvíz, ami ritka jelenség, de nem megy csodaszámba, Ellertonnak az utóbbi hat évben háromszor sikerült megmásznia a vízesést.

A férfi egyébként sziklamászást és barlangászatot oktat a Lost Earth Adventures-nél, és önkéntes hegyimentőként segít egy jótékonysági szervezetet.

Ellerton nem csak a különlögessége miatt mászta meg a vízesést, hanem azért is, hogy formában tartsa magát.

Örömmel tölt el, hogy kint lehetek a hegyekben, ezt hívjuk „első osztályú szórakozásnak”

– mondta.

Ellerton azt mondta, senkit nem fog lebeszélni arról, hogy utánacsinálja a mutatványt, de azt hangsúlyozta, hogy a próbálkozók csak megfelelő tudással és felszereléssel vágjanak neki.

A lényeg az, hogy okosan kell közlekedni a hegyekben. Jó hatással van a fizikai és mentális egészségre

-tette hozzá.

