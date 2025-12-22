adományjótékonyságsztriptízrúdtánc
Idén is sztriptíztáncosnők lettek a jótékonyság bajnokai Portlandben

24.hu
2025. 12. 22. 06:27

Az elmúlt tizennégy évben több mint 245 ezer dollár (közel 81 millió forint) értékű játékot adományoztak az oregoni Portlandben és környékén dolgozó sztriptíztáncosnők a Doernbecher gyermekkórháznak – írja az Oregon Live című hírportál.

A rúdtáncos és sztriptíztáncosnők 2011 óta rendezik meg minden évben a Tatas for Toys című adománygyűjtő estjüket, melynek teljes bevételét a kórháznak ajánlják fel.

Idén, december 16-án, a 400 férőhelyes Alberta Rose színházban teltházzal megrendezett esten 30 táncosnő lépett fel. A belépőjegyekkel, a színpadra dobált bankjegyekkel és a tombola bevételeivel együtt valamivel több mint 60 ezer dollár (közel 20 millió forint) gyűlt össze.

Ez az eddigi legmagasabb összeg a Tatas for Toys történetében, így idén is a sztriptíztáncosnők lettek a Doernbecher gyermekkórház legbőkezűbb adományozói.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

The Oregonian (@theoregonian) által megosztott bejegyzés

