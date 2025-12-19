Elítélték a nőt és a szeretőjét, akik egy nyaraláson próbálták megölni a nő férjét

A 46 éves Michelle Mills és az 55 éves Christopher Mills hat éve voltak házasok, amikor a nő megismerkedett Geraint Berryvel, a szintén 46 éves, volt tengerészgyalogossal. Michelle és Berry ugyanannak a hajléktalan veteránokat segítő civil szervezetnek dolgoztak. A kapcsolatuk olyan viharos sebességgel mélyült el, hogy a megismerkedésüket követő harmadik héten már Christopher Mills meggyilkolását tervezgették – írja a BBC.

A szerelmespár azt tervezte, hogy a gyilkosságot öngyilkosságnak álcázzák majd. Tavaly augusztusban kétszer is próbálkoztak, de mindkétszer elrontották, az egyik alkalommal Berry ráadásul elesett és megsérült.

A harmadik és utolsó kísérletre 2024 szeptember 20-án került sor. Christopher és Michelle Mills lakókocsis kirándulásra mentek. Este fél 12-kor vacsora után zenét hallgattak, amikor kopogtattak az ajtón.

Michelle a telefonján pötyögött, azt hittem valamilyen játékot játszik, de úgy tűnik nem így történt

– mondta el a bíróságon Christopher

Amikor a férfi kinyitotta az ajtót, egy símaszkot viselő idegen azonnal az arcába vágott egy pisztollyal. A támadónak egy társa is volt, aki szintén maszkot viselt és pisztolya volt. A behatolók legnagyobb meglepetésére Christopher Mills nem hagyta magát, visszaütött, majd megragadta az egyik férfi pisztolyát és sikerült is megszereznie a fegyvert. A támadók menekülőre fogták. Az autójuk útját idő közben elállták ezért egy régi bánya felé rohantak.

A két fegyveres egyike Berry volt, a másik pedig egy cimborája, a 47 éves Steven Thomas. Michelle, aki természetesen előre tudott a támadásról, hogy elterelje magáról a gyanút, hívta a rendőrséget.

Berryt és Thomast nem sokkal később egy hőkereső kamerával felszerelt helikopter segítségével megtalálták és elfogták. A két férfit először fegyveres rablással gyanúsították, de miután átnézték Berry telefonját, a rendőrök rájöttek, hogy egy gyilkossági kísérlet hiúsult meg.

Michelle közvetlenül az után, hogy hívta rendőrséget, küldött egy utolsó üzenetet a szeretőjének:

Hívtam a rendőrséget, menekülj. Töröld az összes kommunikációt. Mindkét telefonon kérlek! Szeretlek!

Berry azonban nem törölt ki semmit, a rendőrök így végigolvashatták, hogyan tervezgették a szeretők a férj megölését.

Christopher Mills azt mondja, sohasem lesz már olyan az élete, mint azelőtt. Egyrészt sokkolta a fegyveres támadás, amitől még mindig rémálmai vannak, másrészt a felesége árulását sem tudta feldolgozni.

Michelle Mills és Geraint Berry is tizenkilenc év börtönt kaptak gyilkossági kísérletért. Steven Thomas, akiről bebizonyosodott, hogy semmit sem tudott a szeretők tervéről, egy évre ítélték, így a hivatalos formaságok lezárulta után szabadulhat, mert a büntetését már letöltötte előzetesben.