Sírva szállt le a gépről közel 130 gyerek, miután törölték a lappföldi Mikuláshoz induló járatukat

Száznál is több gyerek pityergett a repülőgépen, miután törölték a Lappföldre közlekedő járatot, és így nem találkozhattak a Mikulással – írja a Metro.

A mintegy 130 gyerek december 11-én indult egy egynapos kirándulásra Glasgowból Finnországba. Mindannyian izgatottan várták, hogy találkozzanak a Mikulással, a nap végén viszont a szüleiknek kellett vígasztalniuk őket. A járat reggel 7 órakor indult volna, a gyerekek már a gépen voltak és várták felszállást, amikor valami a gép szélvédójének csapódott. A járatot üzemeltet Enter Airnek nem volt tartalék gépe, így kénytelenek voltak törölni a járatot. A gyerekek nehezen dolgozták fel, hogy elmarad a várva várt út, könnyek között hagyták el a fedélzetet.

Stefenie Bird-Young és férje, Chris két gyermekükkel, a kilencéves Aadennel és a hétéves Ameliával utaztak, a négytagú család 2300 fontot (picivel több, mint 1 millió forint) fizetett az utazásért. Velük tartottak a gyerekek nagyszülei is, akik 1000 fontért (kb. 438 ezer forint) vették a jegyeket. A szülők elmondása szerint a gyerekek minden barátjuknak és tanáruknak elújságolták, hogy Lappföldre mennek meglátogatni a Mikulást. Állítólag az indulás napján már hajnali 3-kor felkeltek, hogy felkészüljenek az útra.

„Éppen felszállni készültünk, aztán történt valami, azt mondták nekünk, hogy le kell szállnunk. Utána megtudtuk, hogy a járatot törölték. Ez egy charterjárat volt az egynapos kirándulásra, így nem volt másik gép számunkra“ – mondta Bird-Young.

Az anyuka egy Facebook-bejegyzésben is megosztotta a történteket.

Nincsenek szavak, amelyekkel kifejezhetnénk az érzéseinket a ma történtekkel kapcsolatban

– írta a posztban. Az anyuka azt is közölte, hogy a felszállás előtt közölték velük, hogy “valami” a pilóta szélvédőjének csapódott.

Állítólag megpróbáltak alternatív utazási lehetőségeket találni a csalódott családoknak, de ez 5000 fontba (kb. 2,2 millió forint) került volna, de a család ezt nem tudta volna kifizetni.

„Elnézést kérünk a kellemetlenségért, és megértjük, hogy csalódottak, különösen a gyermekek. Az érintett utasoknak lehetőséget biztosítottunk arra, hogy átvigyék foglalásukat egy másik elérhető dátumra, vagy visszatérítjük számukra a teljes vételárat” – közölte az utazást szervező Transun szóvivője.

Bird-Young azt írta, édesapja egészségi állapota miatt nem tudni, hogy jövőre részt tudnak-e venni az utazáson, és abban sem biztos, hogy idősebb gyermeke egy évvel később is hasonló izgalommal várja majd, hogy találkozzon a Mikulással.