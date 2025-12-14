Ezekre kerestek rá a legtöbben a Pornhubon 2025-ben

Idén is közzétette a Pornhub, mire keresett rá a legtöbb ember év közben az oldalon.

A videómegosztó oldal adatai szerint

a három legnépszerűbb kategória 2025-ben a „leszbikus”, a „transgender” és a „MILF” voltak.

A statisztikák szerint a nézők átlagéletkora 38 év volt, akárcsak tavaly. Főleg a 18-24 éves korosztály volt aktív, akik a látogatók 29 százalékát tették ki.

A Pornhub adatai szerint a legtöbben vasárnap este 11 órakor látogattak az oldalra, a legkvesebben pedig szerda hajnalban. Az országok között az Egyesült Államok őrzi vezető pozícióját, a második helyen Mexikó, míg a harmadikon a Fülöp-szigetek szerepel, Brazília és Németország fért még a Top 5-be.

A nézők 2025-ben átlagosan 9 perc 33 másodpercet töltöttek az oldalon, ami 7 másodperces csökkenést jelent 2024-hez képest. A női látogatók egyébként idén átlagosan +15 másodperccel többet töltöttek az oldalon, mint férfi társaik.

Évről évre emelkedik a női felhasználók száma, ám ez az idén megtorpant, ugyanúgy a látogatók 38 százalékát teszik ki, mint tavaly.

