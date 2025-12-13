A YouTube-ot nézte műtét közben az álorvos, részeg is volt

Egy sarlatán az indiai Uttar Prades állam egy nőn vesekőműtétet hajtott végre úgy, hogy közben a YouTube-ot nézte. A féri nem elég, hogy nem orvos, még ittas is volt, a köveket nem távolította el, viszont belevágott több idegbe is a nő gyomrában, vékonybelében és nyelőcsövében, amik a beteg halálát jelentették – írta az India Today.

Mint kiderült a nőt, Munishra Rawat a férje vitte az illegális klinikára, miután erős hasi fájdalmai voltak. Itt az egyik tulajdonos, Prakash Mishra vesekövet diagnosztizált, és 25 ezer rúpiát, mintegy 90 ezer forintot kért az eltávolításáért. Végül 20 ezer rúpiában (70 ezer forintban) állapodtak meg.

Másnap az ittas Mishra elvégezte a műtétet, amit a YouTube-ról másolva akart véghezvinni, de ehelyett mély bemetszéseket ejtett a nő testén, aki harmadnap súlyos fájdalmak mellett elhunyt.

Halála után Mishra és családja elmenekült, magára hagyva a nőt.

A rendőrség a két „klinikatulajdonost” más mellett gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsítják, ami nem minősül gyilkosságnak. De egyelőre még nem sikerült elkapni őket.