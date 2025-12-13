Kirúgták a nőt, mert többször is korán ért be a munkahelyére

Spanyolországban kirúgtak egy 22 éves nőt a munkahelyéről, mert többször is a munkaideje kezdete előtt beért a munkahelyére. Azután is folytatta, hogy több alkalommal felszólították, ne tegye – írta a Metro.

Összesen 19 alkalommal ment be korábban, akár 40 perccel is korábban.

A 22 éves nőt már két évvel ezelőtt – írásban és szóban is – figyelmeztették, hogy csak a munkaideje 7:30-as kezdetére érkezzen meg, de figyelmen kívül hagyta, és tennivaló nélkül bent volt.

A főnök végül megelégelte, és súlyos kötelességszegés miatt elbocsátotta azzal az indokkal, hogy a nő korai érkezése nem járul hozzá a cég sikereihez, viszont az utasítások folyamatos figyelmen kívül hagyását jelenti.

Bíróság

A nő perre ment, mert szerinte az elbocsátása jogtalan volt.

Az alicantei Szociális Bíróság elhangzott az is, hogy a nő a céges alkalmazásba úgy is megpróbált belépni, hogy még bent se volt. Illetve megrendült a cég bizalma benne, mikor egy alkalommal, engedély nélkül adta el a vállalat egy használt kocsiakkumulátorát.

A bíróság végül a cégnek adott igazat, nem kaphat a nő végkielégítést, mivel makacsul elutasította a munkahelyi szabályok betartását,

ami súlyosan megsértette a spanyol munkavállalói törvénykönyv 54. cikkét. A nő még fellebbezhet a valenciai legfelsőbb bíróságon, de az ítélet egyelőre érvényben van.

A Metro megemlít egy másik furcsa esetet is, igaz, az Floridában történt. Eszerint egy nőt még azelőtt kirúgtak, hogy munkába lépett volna. Az elbocsátása azért történt, mert nem jelent meg szeptember 2-án, az első munkanapján a munkahelyén.

Csakhogy az e-mailben, amiben felajánlották neki az állást, az állt, az első munkanapja szeptember 22-én lesz.