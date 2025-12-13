gázrobbanáshaywardvideó
Videón a kaliforniai gázrobbanás

2025. 12. 13. 06:04
Több személyt kórházba kellett szállítani.

Sokkoló felvételen látható az a pillanat, amikor egy kaliforniai otthon darabjaira hullik szét egy hatalmas gázrobbanásban, amelyben hat ember megsérült – írja a New York Post.

A csütörtök reggeli detonáció megrázta Hayward egyik külvárosát, sűrű füstfelhőt küldve az égbe, miközben a robbanás visszhangja messzire hallatszott.

A házban ültünk, és minden megremegett. A falakról lepotyogtak a dolgok, és amikor ránéztünk a kamerára, olyan volt, mintha egy háborús videót néznénk

– mondta Brittany Maldonado, az egyik helyi lakos.

A robbanás körülbelül két órával azután következett be, hogy építési munkálatokban megsérült egy föld alatti gázvezeték – közölte a Pacific Gas & Electric Co. A közműcég hangsúlyozta, hogy nem az ő alkalmazottaik okozták a kárt. Munkatársaik a helyszínre siettek, leállították a gázáramlást, meghatározták a sérült vezeték pontos helyét, majd elszigetelték a vezetéket.

A tűz ezután keletkezett, amelyben hatan megsérültek, közülük három embert azonnal kórházba kellett szállítani. Két eltűnt személyről érkeztek még bejelentések, de ezt a hírt nem erősítették meg hivatalosan. A tűz több épületben is komoly károkat okozott, az oltásban 75 tűzoltó vett részt.

Nemrég Bukarestben is hasonló tragédia történt, az októberi balesetben három ember veszítette életét.

