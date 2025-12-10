Idén se innen díszítjük a fát: a Buckingham-palota 18 ezer forintot is elkér egy-egy felakasztható díszért

Kíváncsiak voltunk, hogy idén miként alakul a brit királyi család hivatalos karácsonyi termékeinek árazása, tudniillik, évről évre egyre drágább egy darab fára akasztható dísz is.

A legolcsóbb, pezsgős üveget formáló, valamilyen szövetből készült akasztós dísz 9 fontot kóstál, azaz 4000 forintot, de vannak ennél extrább árazások is. Például egy Buckingham-palotát ábrázoló már 16 font, vagyis 7000 forint.

De vannak egészen elképesztő árak is: a feldíszített Buckingham-palotát ábrázoló dísz 40 font, tehát 18 ezer forint.

A Károly király és Kamilla királyné koronázásának emléket állító gömbdíszért pedig 85 fontot, azaz közel 40 ezer forintot is elkérnek.