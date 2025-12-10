brit királyi családbuckingham-palotakarácsony
Élet-Stílus

Idén se innen díszítjük a fát: a Buckingham-palota 18 ezer forintot is elkér egy-egy felakasztható díszért

Jonathan Brady - WPA Pool / Getty Images
Károly király a 2023-as ünnepi beszéde közben.
admin Besenyei Balázs
2025. 12. 10. 19:04
Jonathan Brady - WPA Pool / Getty Images
Károly király a 2023-as ünnepi beszéde közben.

Kíváncsiak voltunk, hogy idén miként alakul a brit királyi család hivatalos karácsonyi termékeinek árazása, tudniillik, évről évre egyre drágább egy darab fára akasztható dísz is.

A legolcsóbb, pezsgős üveget formáló, valamilyen szövetből készült akasztós dísz 9 fontot kóstál, azaz 4000 forintot, de vannak ennél extrább árazások is. Például egy Buckingham-palotát ábrázoló már 16 font, vagyis 7000 forint.

De vannak egészen elképesztő árak is: a feldíszített Buckingham-palotát ábrázoló dísz 40 font, tehát 18 ezer forint.

A Károly király és Kamilla királyné koronázásának emléket állító gömbdíszért pedig 85 fontot, azaz közel 40 ezer forintot is elkérnek.

https://www.royalcollectionshop.co.uk/

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ablakkilinccsel verték a rendészek a növendékek fejét a Szőlő utcai javítóintézetben – már hét terheltje van az ügynek
11 órától már rendőrök felügyelik a javítóintézeteket
Szőlő utca: Ungváry Krisztián történelmi párhuzamot talált
Megszólalt a volt Tegyesz-igazgató a brutális Szőlő utcai videó után
Molnár László: A szakemberhiányra mutat rá, hogy rendőrségi felügyelet alá helyezték a javítóintézeteket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik