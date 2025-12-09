Pamela Anderson végre elárulta, pontosan mi volt köztük Liam Neesonnal

Idén sok figyelmet kapott Pamela Anderson és Liam Neeson kapcsolata, akik az új Csupasz pisztoly-filmben szerepeltek együtt. Bár láthatóan közel kerültek egymáshoz, a felek konkrétan sosem mondták ki, hogy a viszonyuk romantikus lenne, ami egyesekből szkepticizmust váltott ki. Anderson most, hónapokkal később, a People-nek árulta el, mi történt köztük valójában a kollégájával.

Ha mindenáron tudni akarjátok, Liammel rövid ideig romantikus kapcsolatunk volt, de csak a forgatás befejezése után

– jelentette ki a színésznő. Elmondása szerint egy „meghitt hetet” töltöttek együtt Neeson New York államban lévő otthonában, ahol külön szobában aludtak – ezt Anderson fontosnak tartotta kiemelni. „Mindkettőnk asszisztensei velünk voltak, még a családunk is meglátogatott minket” – tette hozzá.

Programjaik között szerepelt többek között a kertészkedés, illetve egyszer elmentek vacsorázni egy francia étterembe, ahol a színész mint „jövőbeli Mrs. Neesont” mutatta be partnerét. Az együtt töltött „romantikus hetük” után „elváltak útjaik”, és mindketten más filmen kezdtek el dolgozni, mondta el Pamela Anderson.

Nyáron, közös filmjük promóciós körútján találkoztak újra, ahol gyakran megölelték egymást, vagy kéz a kézben pózoltak a sajtónak. A színésznő ezt úgy kommentálta: „Jól éreztük magunkat”.

Mindig jót nevettem, amikor az emberek azt mondták, ez csak egy reklámfogás. Úgy voltam vele, hogy: reklámfogás? Dehogy, ez valódi. Valódi érzéseink vannak. Imádom Liamet, de őszintén szólva, barátokként jobban passzolunk

– mondta el a színésznő.

Utoljára augusztusban találkoztak egy színházi fesztiválon: Liam Neeson meglepte Andersont az egyik előadásán.

Nagyon támogatja ezt az új irányt, amit a karrierem vett, és gyakran mondja, mennyire büszke rám. Biztos vagyok benne, hogy mindig részesei leszünk egymás életének

– zárta mondandóját Pamela Anderson.