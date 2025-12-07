Onlyfanses tartalmakat lehetnek kénytelenek megvizsgálni az amerikai adóhatóság emberei

Már elnöké választása előtt azzal kampányolt Donald Trump amerikai elnök, hogy adómentessé teszi a borravalót, ezzel is kisegítve több millió amerikait a megélhetésében. Az ígéret végül szerepel is a júliusban elfogadott „Nagy, Csodálatos Törvényben”, az elnök adó- és kiadáscsökkentő törvényében.

Eszerint egyes munkavállalók 2025 és 2028 között évi 25 ezer dollár (mai értékén 8,2 millió forint) „minősített borravalót” jóváírathatnak.

Kérdés, hogy ezen munkakörök közé tartoznak-e a jellemzően felnőtt tartalmakat készítő alkotók az OnlyFansen – gondolkozott el rajta a New York Times újságírója.

A kérdés azért is érdekes, mivel az oldal bevallása szerint 2024-ben több mint 4,6 millió alkotói fiók és több mint 377 millió rajongói fiók volt az OnlyFans-en, a Forbes szerint összesen 7,2 milliárd dollárt (2,4 ezermilliárd forintot) költöttek el az oldalon ebben az évben. Igaz, azt nem tudni, az itteni tartalomgyártók közül mennyien amerikaiak.

A szeptemberben közölt részletszabályozás szerint a borravalóra kivetett adó visszatérítésére jogosultak körébe 70 foglalkozás tartozik. Csaposok, pincérek, vízvezeték-szerelők, szobalányok, tetoválóművészek mellett a „digitális tartalomkészítők”, a „szórakoztatóművészek és előadóművészek”, valamint a „táncosok” is. De a prostitúcióért vagy a „pornográf tevékenységért” járó borravalókra nem vonatkozik.

Szóval alapvetően az OnlyFans alkotói nem részesülhetnének belőle, csakhogy bár a túlnyomó többsége az itteni tartalmaknak pornográfnak tekinthető, vannak életmóddal (például főzéssel, testmozgással) kapcsolatos tartalmak is az oldalon.

Vagyis az amerikai adóhatóság munkatársainak meg kéne vizsgálni a tartalmakat, melyik borravaló adómentes, melyik nem.

Bár, egyelőre az se teljesen világos, mi is pornográf, hol kezdődik, például a sztriptíztáncosok munkája annak számít-e. Szóval ezt is meg kell határoznia még a hatóságoknak. A lap azt írja, az amerikai történelem eddig azt mutatja, eddig nem igazán sikerült.

Mint ahogy számos munkakör értetlenkedik, ők miért nincsenek a kedvezményezettek között, így a Mikulások, a papok, a szempillaépítők, a csontkovácsok és a kisállat-kozmetikusok.

Pedig ők is beletartozhatnának abba a körbe, akik megkaphatnák, mivel hagyományosan része a fizetségüknek a borravaló, és ez volt az indoklása annak, miért az a 70 foglalkozás kapta a mentességet, amelyik. (A számlán szereplő, a végösszegbe beépített szervizdíjak sem részei az adómentességnek.)

Ez a probléma onnan ered, hogy Trump alapvetően minden borravaló adómentességét ígérte, csak aztán a Pénzügyminisztériumnál és az adóhatóság IRS-nél rájöttek, hogy így hagyományos jövedelmek „véletlen” borravalókká válhatnak. Ezért is lett felső határa is az adójóváírásnak.

A lapnak megszólalt két könyvelő is, akiknek vannak onlyfanses ügyfeleik, és azt mondják, vannak, akik eleve igénybe se vehetik az adómentességet, mivel a jövedelmük magasabb, mint a felső határ 400 ezer dollár, azaz 130 millió forint (az adójóváírás mértéke egyedülállóknál 150 ezer dolláros, 50 millió forintos jövedelemtől fokozatosan csökken).

Egy alkotó, Macy Hilt – aki „teljesen explicit pornográf tartalmat” tesz közzé az oldalon – elmondása szerint nagyjából évi 2 millió dollárt keres, amelynek körülbelül 5 százaléka származik borravalókból. Bár a szabályozás szerint jövedelme mértéke alapján nem részesülhet az adómentességből, a „pornográf tevékenységből” származó jövedelem kizárását diszkriminatívnak és minden valószínűség szerint betarthatatlannak tartja.

Sok pénzt kerestem, és sok borravalót kaptam egyszerű lábfotók után is

– nyilatkozta a 24 éves nő.