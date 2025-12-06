Csirkelopásét három hónap börtönre ítélték az állatvédőt, akiért Joaquin Phoenix is szót emelt

Négy csirke ellopásáért 90 nap börtönbüntetésre ítélték Zoe Rosenberget, a kaliforniai Berkeley egyetem 23 éves hallgatóját – írja egy San Francisco-i hírportál.

Rosenberget azzal vádolták meg, hogy a Direct Action Everywhere (DAE) nevű aktivistaszervezet más tagjaival együtt 2023-ban törvénytelenül behatolt a Petaluma baromfifeldolgozó telephelyére, ahonnan élő állatokat és üzleti dokumentumokat lopott el.

„Nem fogok bocsánatot kérni azért, amiért beteg és elhanyagolt állatokat állatorvoshoz vittem. Amikor kegyetlenséget és erőszakot látunk, választhatunk, hogy figyelmen kívül hagyjuk, vagy beavatkozunk, és megpróbáljuk jobbá tenni a világot. Én a beavatkozás mellett döntöttem” – mondta a bíróságon Rosenberg.

A tárgyalás előtt Joaquin Phoenix közleményben állt ki Rosenberg és a DAE védelmében. Az Oscar-díjas színész azt írta, az állatvédő helyett inkább a baromfifeldolgozót kellene vád alá helyezni az állatokkal szemben elkövetett kegyetlenségek miatt.

A bíróság döntése értelmében Rosenbergnek 30 napot kell a büntetéséből börtönben letöltenie, további 60 napot házi őrizetben is letölthet.