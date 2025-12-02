Veréb Tamás és felesége nagyon magukra vették Liptai Claudia megjegyzését a Sztárban Sztár All Starsban

Zavarta Liptai Claudia kritikája a Sztárban Sztár All Starsban a döntő előtt kieső Veréb Tamást. Úgy érzi, igazságtalan vád érte a feleségét, írja a story.hu.

Liptai a hétvégi adásban viccesen megjegyezte, ha Veréb-Koltai Vivien nincs a nézőtéren, az énekes talán nem fogta volna vissza magát Ricky Martin megszemélyesítésekor.

Itt a feleséged? Mert az a baj! Mert olyan kis visszafogott, szemérmes voltál. És szerintem nem akarsz olyan csődör-bődör lenni. Ez a kis dolog hiányzott. Pedig olyan hangod van… csak valami szemérmesség ragadt benned

– jegyezte meg a zsűrifeladatokat ellátó színésznő vasárnap, és még azt is hozzátette: „Félek a feleségedtől, olyan csúnyán nézett rám.”

A story.hu az eset után felkereste a házaspárt. Veréb-Koltai Vivien azt mondta, benne nincs harag, de úgy érzi, Liptai Claudia kellemetlen helyzetbe hozta.

A szavai miatt igazságtalan helyzetbe kerültem. Most is, mint minden héten a férjemnek drukkoltam a Sztárban Sztár stúdiójában. Ha megszólítanak, de nincs lehetőségem reagálni, olyankor úgy érzem, jobb csendben maradni. Talán ez lehetett az arcomra írva. A férjem azonban szavak nélkül is tudta, hogy igazságtalannak érzem, amikor Claudia arra céloz, én bármiben visszafogom őt

– mondta el a lapnak a színésznő.

Veréb Tamás is megszólalt az ügyben: „Szubjektív szakma az enyém. Az elmúlt tíz évben megtanultam, nem attól vagyok jó, mert egyvalaki annak lát vagy sem. De az más helyzet, amikor a szerettemet éri igazságtalanság. Akkor nekem mindegy, hogy színpadon állok épp vagy sem, az első számú feladatom, hogy megvédjem őt. Persze csakis a megfelelő pillanatban. És én ezt megtettem, mert bár Claudia vélhetően viccnek szánta a megjegyzését, mégis igazságtalan megállapítás volt Vivivenről” – kezdte a színész, majd így folytatta:

Nem igaz a kapcsolatunkra, hogy bármiben is visszafogna. Épp ellenkezőleg. Ezért is szeretném még a csíráját is elfojtani mindannak, ami Claudia szavai után esetleg a nézőkben elindulhatott volna. Mert engem Vivien az égvilágon nem korlátoz semmiben. Ennek az egész műsornak, felfordulásnak, csodálatos élményeknek, mélységeknek és magasságoknak, amit megélhettem közben, semmi értelme nem lett volna, ha ő nem ül ott, ha nincs velem és nem szurkol.

Veréb Tamás egyedül azt sajnálja, hogy a műsor forgatásakor nem volt lehetősége megbeszélni a történteket Liptai Claudiával. Szerette volna személyesen is elmondani neki, hogy nem haragszik, de muszáj volt megvédenie a feleségét.