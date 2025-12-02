Vályi István dühös hangvételű posztban reagált arra, hogy kormánypropagandát vetítettek a Zootropolis 2 előtt

Vályi István Facebook-oldalán reagált a hírre, miszerint a Cinema City a Zootropolis 2 egy vettése előtt a Campona mozijában családi adócsökkentésről szóló kormánypropagandát vetített. Minderről először Tompos Márton, a Momentum képviselője posztolt vasárnap.

Tudod, a Zootropolis 2 egy animált mese. A gyerekeknek. Gondoltam, elmegyünk rá. Nem, nem megyünk. Pedig szeretek moziba járni

– kezdte bejegyzését az autós újságíró, majd így folytatta:

Annak, aki pedig ezt a szart elé berakta, annak, aki ezt jóváhagyta és annak, aki ezt a cinikus válaszlevelet írta pedig _tényleg_ üzennék egy Mészöly Kálmánosat. Tudjátok, melyiket. Társadalmi célú hirdetés. Az. Remélem szégyelled magad. Ha nem, az baj. Ja, Balásy Gyula? Akkor te nem fogod.

Posztjában a Cinema City válaszát is közölte a panaszbejelentésekre. Ennek szövege megegyezik azzal, amit Buda Andrea, a Cinema City marketing- és PR-igazgatója a 24.hu részére is eljuttatott. Az áll benne, hogy a reklámok befogadásakor a vonatkozó hazai jogi szabályozások mellett a hazai filmbesorolási rendszer követelményeit, illetve saját etikai elveiket veszik figyelembe. A cég állásfoglalása szerint a kifogásolt reklámfilm nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek ezek bármelyikét is megsérthetik.

A levél hozzátette:

A Cinema City korábbi gyakorlatának megfelelően a továbbiakban is tartózkodik konkrét pártpolitikai hirdetések vagy az olyan üzenetek megjelenítésétől, amelyek célja a nemi, vallási, nemzetiségi csoportok vagy egyének elleni hangulatkeltés, továbbá veszélyeztetik a kiskorúak szellemi és érzelmi fejlődését.