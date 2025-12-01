A Megasztár győztese elmondta, mire költi 40 millió forintos nyereményét

Lengyel Johanna lett a Megasztár 2025-ös évadának győztese: az énekesnő a műsor végén 40 millió forintot vihetett haza, lehetőséget kapott egy hároméves zenei képzésre a Kodolányi János Egyetemen, illetve felléphet majd a következő Strand Fesztiválon is.

A tehetségkutató nyertese nemrég a Blikknek adott interjút, melyben egyebek mellett arról is beszélt, hogy bár nyilván van presztízsértéke annak, ha valaki megnyer egy ilyen műsort, számára nem ez a valódi érték.

A győzelem sokkal inkább azt igazolja vissza, hogy amit csinálok, az tetszik az embereknek, és ez rengeteget jelent számomra. Sokáig ugyanis azt gondoltam, az a zenei irány, amit képviselek, itthon nem igazán populáris, és kompromisszumokat kell majd kötnöm ahhoz, hogy elérjek az emberekhez, miközben önmagamat nem veszítem el. Most azonban visszaigazolást kaptam arra, hogy igenis van létjogosultsága annak, amit csinálok, és nem kell kompromisszumot kötnöm

– magyarázta Lengyel, aki arról is beszámolt a lapnak, mik a tervei a 40 millió forintos fődíjával.

Nem tartom magam anyagiasnak, de természetesen lesz helye a pénznyereménynek. A tervem az, hogy a zenei pályámba fektetem: szeretnék létrehozni egy olyan produkciót, amelyben igazán jól érzem magam. Ennek pedig komoly anyagi vonzata van, gondolok itt a stábra, a zenészekre, a technikára és még sok minden másra. Ha pedig marad valamennyi, azt szeretném félretenni, hogy legyen egy biztos anyagi hátterem. Semmiképp nem szeretném könnyelműen elkölteni.

Az énekesnőnek a műsor alatt több zsűritag is felajánlotta, hogy szívesen duettezne vele, amivel kapcsolatban most azt mondta:

Hatalmas elismerés számomra, hogy ilyen felkéréseket kapok, és nagyon nyitott vagyok arra, hogy a műsor után is együtt dolgozzunk. Nyilván nem mindenkinek a stílusa illeszkedik tökéletesen ahhoz a zenei irányhoz, amit én képviselek, de ez csak még izgalmasabbá teszi a folyamatot. Mindig érdekes látni, milyen új dolgok születhetnek különböző műfajok találkozásából.

