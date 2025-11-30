Lengyel Johanna korábban egy másik TV2-s műsorban is szerepelt, ott a második adásban kiesett

Lengyel Johanna nyerte 2025-ben a Megasztárt, ám nem ez volt az első zenés tehetségkutató, amiben elindult. 2019-ben a szintén a TV2-n futó Sztárban Sztár leszek! első évadában volt benne, Bereczki Zoltán csapatában. Akkor nem ért el helyezést: bár a mezőny egyik legjobb énekesnőjének tartották, utánzásban nem volt annyira ügyes. A második élő show-ban ért véget számára a verseny. A műsort Békefi Viktória nyerte meg, Feng Ya Ou lett a második. További érdekesség, hogy Tóth Gabi mindkét műsorban zsűrizte Lengyel Johannát.

Korábbi mestere, Bereczki Zoltán a Megasztár döntője előtt posztban emlékeztetett, hogy Lengyel nem most kezdte a tévés versenyzést.

Lengyel Johanna. Nem, nem a Megasztárban tűnt fel, hanem ugyanazon a csatornán, a Sztárban Sztár Leszek című műsorban pár éve. (De rövid egyesek memóriája!) A versenyzőm volt. Csodálatos hanggal. Vittem egy ideig, de kiesett (hogy miért, azt nézze vissza, aki akarja)! Aztán dolgoztunk sokat együtt. Ma remélem megnyeri és oda kerül a szívekben, ahova kell! HAJRÁ JOHI!