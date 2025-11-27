megcsalásházasságviszony
Nyolc szabályt tart be a hűtlen feleség, akinek tizennégy éve van viszonya

2025. 11. 27. 19:00
Álnéven osztotta meg, hogyan hazudik több mint egy évtizede a családjának.

Egy feleség, akinek tizennégy éve van viszonya egy házas férfivel, megosztotta azokat a praktikákat, amelyek miatt szerinte sosem fog lebukni – írja a LadBible.

A hűtlenség mindig magában rejti a lelepleződés veszélyét – egy nő például a Google Street View-t böngészve fedezte fel, hogy a barátja megcsalta. A Sunnak névtelenül nyilatkozó 50 éves nő mégis abban bízik, elkerülik az ilyen véletlenek, és nyolc pont betartásával minden kockázatát kizárhatja a lebukásnak, amely hitében megerősíti, hogy már tizennégy éve hazudik sikeresen a férje és a két gyereke szemébe.

Tizennégy hosszú éven át folytattuk a tiltott viszonyunkat – és eszünk ágában sincs abbahagyni, el sem tudom képzelni az életet nélküle. Ő a lelki társam, és szeretem. Ezért soha nem kockáztatnám meg, hogy lelepleződjek – ezért vagyunk mindketten rendkívül gyakorlatiasak, és bár szerelmesek vagyunk, sosem sodornak el minket az érzelmek. A vad és vakmerő szerelmek lelepleződnek

– mesélte Caroline álnéven a csaló.

A szintén házas férfivel egy munkahelyi konferencián ismerkedtek össze 2011-ben, és azóta nagyjából tíznaponta találkoznak. Habár eleinte érzett némi bűntudatot, ez mára teljesen elpárolgott belőle. A férje „változásra való képtelenségét” teszi felelőssé a megcsalásért, és azt, hogy a gyerekei megszületése után újra felszabadultnak és szexinek érezhette magát – a válás azonban sem akkor, sem azóta nem jutott eszébe, ahogyan a Dannek keresztelt partnerének sem.

A nyolc szabály

  1. Kikapcsolja az appokat, amiken van helymeghatározás, és a férjének gyakran olyankor sem veszi fel a telefont, amikor nincs a szeretőjével, hogy ne keltsen gyanút, amikor nem elérhető.
  2. A szeretőjével esténként ritkán találkoznak, az üzleti utakon is külön szobában alszanak, és munkaidőn kívül sosem kommunikálnak egymással, ünnepekkor és születésnapon sem.
  3. Soha nem isznak együtt alkoholt, és a találkozóik alatt végig nyitva marad laptopjuk és elérhetőek a munkatársaik számára.
  4. Csak egy bizalmast avatott be a titkába.
  5. Mindig a legrosszabbra számít és mindig van alibije.
  6. Sosem telhetetlen, nem viszik túlzásba a találkozókat.
  7. Soha nem említi, hogy új érdeklődési körei lennének, és ügyel rá, hogy ne mutasson viselkedésbeli változást.
  8. Olyan szeretőt választott, aki szintén házas.

A hűtlen feleség arról is mesélt, hogy szerinte a férjének is volt már korábban viszonya – legalábbis erre következtetett abból, hogy a férfi egy időben rejtegette a telefonját, megváltozott a viselkedése és késő esti munkahelyi megbeszélései voltak –, azonban a gyerekeik iránti szeretet összeköti őket. Ugyan az egyik gyerek már húszéves, a másik pedig tizenhét, még a szüleikkel élnek, így a nő továbbra sem tervez válást, ahogy a partnere sem. A szexuális életüket is ugyanúgy fenntartják a házastársával, még ha ritkábban is kerítenek rá alkalmat, ami egy magánnyomozó szerint ilyenkor természetes – ahogyan az is, ha a változásra képtelen párok a bűntudatuk miatt gyakrabban bújnak össze egymással.

Azt hittem, hogy a szenvedély alábbhagy, vagy hogy úrrá lesz rajtam a bűntudat, és véget vetek neki. Egyik sem történt meg. A kezdeti vágy szerelemmé változott – imádom Dan minden porcikáját, biztonságban, szerethetőnek és értékesnek érzem magamat miatta. A gyerekeimen kívül nincs senki, akivel szívesebben tölteném az időt, mint vele

– osztotta meg a nő, aki azt is elárulta, hogy a találkozóik vége mindig fájdalmas, mert olyankor bepillantást nyernek abba, milyen életet is élhettek volna együtt.

