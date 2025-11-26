Egyik pillanatról a másikra beszélni és olvasni sem tudott – az e-cigit hibáztatja

Lydia Wardnak nemrég sokkoló élményben volt része: egyik pillanatról a másikra elhomályosodott a látása, és szédülni kezdett.

A 34 éves georgiai nő három évig használt rendszeresen e-cigarettát. Egy alkalommal émelyegni kezdett, és hirtelen homályos lett a látása – írta meg a Sun.

Nem tudott beszélni, a szavak összefolytak, és, amikor ijedtében tárcsázni akarta édesanyja számát, akkor döbbent rá, hogy nem képes írni és olvasni.

Kórházba szállították, ahol megmérték a vérnyomását és vizsgálatokat folytattak, hogy kiderítsék, stroke-ot kapott-e. Az eredmény negatív lett, így biztosan nem lehet tudni, hogy mi okozta a nő tüneteit, de az orvosok szerint a vape-ek magas vérnyomást okozhatnak.

„Évek óta visszatérően e-cigiztem, de probléma nélkül le tudom tenni.”

Korábban már írtunk arról, hogy egyelőre ismeretlen veszélyeket rejtegethet a különböző e-cigaretták és vape-ek használata. Az ízesített dohánytermékek egészségügyi hatásainak következményeit elsősorban az ízek megalkotásához használt vegyszerek kombinációja miatt nehéz felmérni.