Két férfi sajátos módon próbálta elérni a lekésett járatát a Köln–Bonn reptéren

Bizarr felvétel terjed a közösségi médiában, amelyen két férfi fittyet hányva a szabályokra kétségbeesetten szalad egy kifutópályán, hátha a kedvükért újra csatlakoztatják a beszállólépcsőt, hogy elérjék a lekésett gépüket. Hiába, a gépre ugyanis nem jutottak fel, viszont a reptér személyzete átadta őket a szövetségi rendőröknek – írja a Sun.

A nem mindennapi eset a Köln–Bonn repülőtéren történt, ahol két férfi egy Bukarest felé tartó Wizz Air-repülőgép felé rohant, amely már megkezdte az indulást és a kifutópályán gurult, mielőtt a levegőbe emelkedett volna. A közösségi médiában megosztott felvételen látható, ahogy a wannabe utasok futás közben lengetik a karjukat és megpróbálják felhívni rá a pilóta figyelmét, hogy állítsa le a gépet és engedje őket beszállni. Az egyik repülőtéri alkalmazott feléjük közeledett a földön, hogy közbeavatkozzon az egyébként is hiábavaló kísérletükben, hogy elcsípjék a járatot, mielőtt az felszállna.

Egészen más reakciót váltott ki egy spanyol nőből a járatának lekésése, aki szerint a ChatGPT bosszúból vezette félre a vízumával kapcsolatban, ahogyan azok az utasok sem ezt a stratégiát választották, akik ugyan odaértek időben a gépükhöz, mégis órákat kellett várakozniuk, miután a Wizz Air nem talált szerelőt egy karbantartási munkához.

A járatot nem zavarta meg az incidens

A két férfi péntek este lekéste az utolsó beszállási hívást, majd a rendőrség szerint betörték egy biztonsági kapcsoló üvegét, hogy kinyissák a kifutópályára nyíló vészkijáratot, ami még sikerült is nekik, azonban a gépre már természetesen nem jutottak fel.

A rendőrség közölte, hogy birtokháborítás miatt büntetőeljárást indítottak, miután az utasok megsértették a légi közlekedési biztonsági szabályzatot, és még folyik folyik a vizsgálat. A repülőtér szóvivője elmondta, hogy a két férfit a repülőtér személyzete elfogta és átadta a szövetségi rendőrségnek. A Wizz Air járata késett az incidens miatt, de még így is korábban szállt le a tervezettnél.