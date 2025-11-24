Szolnoki családi ház lett az év legszebb homlokzata – kihirdették a Baumit Év Homlokzata 2025 díjait

A pályázatra öt kategóriában lehetett nevezni:

családi ház, társasház, középület, utólagos hőszigetelés (energetikai felújítás) és műemlék-felújítás. Feltétel volt, hogy a nevezett épületek homlokzatain Baumit anyagokat alkalmazzanak. Az idei kiírásra több mint száz épület érkezett be, így a zsűrinek bőven volt dolga.

A zsűri tagjai között idén is elismert magyar építészek és építésügyi szakemberek döntöttek:

Jánosi János Ybl- és Pro Architectura-díjas építész;

Vadász Bence DLA Ybl- és Pro Architectura-díjas építész, MMA akadémikus;

Vidor Győző, a Xella közép-európai igazgatója;

Dr. Tari Gábor, PhD, egyetemi docens (BME);

Molnár Zoltán Péter, építészmérnök, építésügyi szakértő, a Baumit Life Challenge 2026 zsűrielnöke.

A döntésnél az építészeti koncepció, az anyaghasználat, a színdinamika, a térarányok és a kivitelezés színvonala voltak a fő szempontok.

„Az első pillanat dönt – de mögötte rengeteg szakmai megfontolás áll”

A zsűrizés folyamatáról Dr. Tari Gábor beszélt:

„Az első benyomás nagyon erős egy épületnél – szinte azonnal látszik, működik-e a forma, az anyaghasználat és az arányok együtt. Ugyanakkor ilyenkor még rengeteg részletet kell átnézni: dokumentációkat, különböző nézeteket, mert sokszor nem a legjobb fotók kerülnek előre egy pályázatban. A zsűri mindig többlépcsős folyamatban dönt, és előfordul, hogy a közös megbeszélések során egy-egy pályamű új fényben tűnik fel. A választás sosem könnyű, de pont ez mutatja, mennyire sok értékes projekt készül Magyarországon.”

A 2025-ös nyertesek

Családi ház kategória – Gárdony

A „Ház a tónál” nyerte a kategóriát, Tótszabó Tamás (Pyxis Nautica Építésziroda Kft.) tervei alapján. A tóparti épület modern, letisztult formavilága tökéletesen illeszkedik környezetéhez, miközben energiatudatos megoldásokat alkalmaz.

Társasház kategória – Szeged

A Török Csongor Építésziroda Kft. építészei, Török Csongor és Kószó Zoltán tervezték azt a többlakásos lakóépületet, amely idén a legjobbnak bizonyult. A kivitelezést a Plasztik Beton Kft., azon belül Csonka Tibor végezte.

Középület kategória – Mátraverebély-Szentkút

A „Szentkúti családi apartmanok” a Borbás Építész Műterem Kft. (Borbás Péter DLA, Nagy Tamás DLA, Tóth Árpád) tervei alapján készült, a kivitelezést a Pesti Építő Zrt., Molnár-Czalbert Dávid közreműködésével végezte.

Energetikai felújítás – Dorog

A dorogi Nipl Stefánia Uszoda lett a kategóriagyőztes, Dankó Kristóf tervei és a Conifer Trans Kft. (kivitelező: Wippelhauser Dániel) munkája alapján.

Műemlék-felújítás – Vác

A műemlék kategória díját a Váci Piarista Gimnázium és Kollégium felújítása kapta. A rekonstrukció terveit a kollektiv műterem építészei, Kovács Zoltán és Szojka M. Tünde készítették, a kivitelezést pedig a Borsza-Build Kft. végezte, Borbély Levente Péter szakmai irányításával. A projekt kiemelkedő érzékenységgel ötvözi a történeti értékek megőrzését a korszerű homlokzati megoldásokkal, finom részletképzéssel és modern anyaghasználattal.

A kategória különdíját a kőszegi Magastetős lakóház érdemelte ki, amely Rákóczy Péter építész és Rácz Péter (CGX Szolgáltató és Tanácsadó Kft.) közös munkája. Az épület a tradicionális szerkezetek és a kortárs formanyelv harmonikus találkozását mutatja be.

Ügyvezető igazgatói különdíj – Budapest

Az ELTE-ÁJK Kecskeméti utcai épülete nyerte el a Baumit ügyvezető igazgatói különdíját. A projektet a Best Solution Konstrukt Kft., Fonyó Christopher vezetésével valósította meg.

Az év fődíjasa: egy szolnoki családi ház

A 2025-ös Év Homlokzata fődíját egy szolnoki családi ház nyerte el.

A tervező: Csóka Balázs DLA

Kivitelező: Betonház Kft., Nagy Tünde és Csabai Ádám közreműködésével.

Az épület modern, mégis időtálló megjelenésével, részletgazdag homlokzatképzésével és visszafogott eleganciájával a hazai lakóépítészet egyik kiemelkedő példája lett.

Hallgatói kategória – a jövő építészei fókuszban

Idén először hirdettek hallgatói kategóriát, amelyen a magyar építészképzés csaknem minden intézménye képviseltette magát.

Eredmények:

1. hely: Perlaky Zsófia (Budapesti Metropolitan Egyetem) – Színpálya

Konzulens: Szösz Klaudia

2. hely: Molnár Vivien és Berta Gábor (Széchenyi István Egyetem) – Bioform-hálózat

3. hely: Stiedl Dóra (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) – Élettel teli színesszürkék

Különdíj:

Gaylhoffer Janka (Óbudai Egyetem) – A damaszkuszi út

Erdős Dorottya (Budapesti Metropolitan Egyetem) – Tudomány mozaik

A közönség kedvence: siófoki családi ház

A több ezer beérkezett szavazat alapján idén a közönségdíjat egy siófoki családi ház kapta.

Tervező: Kovácsné Forrás Csilla

Kivitelező: CSAPODY Építőipari Kft., Csapody Zsolt részvételével.

Nemzetközi porondon is megmérettetnek

A hazai díjazottak 2026-ban a Baumit Life Challenge nemzetközi építészeti pályázaton is elindulhatnak. A rangos versenyt kétévente rendezik meg, ahol 25 ország legjobb homlokzatai versenyeznek hat kategóriában.

A legutóbbi gálát Ljubljanában tartották, ahol a pécsi vásárcsarnok elnyerte a szakmai fődíjat – első magyar épületként. Ennek köszönhetően 2026-ban Magyarország ad otthont a díjátadó gálának, amelyen a kontinens legjobb homlokzatai versenyeznek majd.