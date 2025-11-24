Meglepő, mire változtatta meg a középső nevét Macaulay Culkin

A hétvégén Macaulay Culkin is részt vett egy kaliforniai rendezvényen, melyen a Reszkessetek, betörők! megjelenésének 35. évfordulóját ünnepelték – szúrta ki a People. Az eseményen a 45 éves színész emlékeztette a jelenlévőket, hogy 2018-ban hivatalosan is nevet változtatott, így azóta

Macaulay Macaulay Culkin Culkinnak hívják,

a rajongói ugyanis az év novemberében ezt szavazták meg a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon című műsorban. Az egykori gyereksztár egy hónappal később az X-en (akkor még Twitteren) jelentette be, hogy a középső nevét Carsonról Macaulay Culkinre változtatta.

A Carson helyett egyébként a Kieran is felmerült lehetőségként, ami tetszett a színésznek, hiszen imádja a bátyját, akinek Kieran Culkin a neve.

A végső szavazás eredménye Macaulay Culkin lett. Tehát a nevem Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Ha valaki odajön hozzám a repülőtéren, és azt kérdezi: »Elnézést, ön Macaulay Culkin?«, akkor azt válaszolhatom: »Nos, Macaulay Culkin a középső nevem.« Azért tettem, hogy viccelődhessek. És egy kicsit Fallon miatt is

– tette hozzá.