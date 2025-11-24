Élet-Stílus

Az összes kóbor macskát kiirtanák Új-Zélandon

2025. 11. 24. 18:49
Az állatok az elmúlt években jelentős pusztítást végeztek az őshonos élővilágban.

Új-Zéland 2050-ig szeretné eltávolítani az összes kóbor macskát az országból, tehát jövőre felkerülnének egy listára, amely lehetővé tenné az irtásukat – szemlézte a Guardian cikkét a 444.

Tama Potaka, az ország természetvédelmi miniszter egy pénteki interjúban közölte, hogy a cél elérése érdekében 2026-tól a kóbor macskák is szerepelni fognak a Ragadozómentes 2050 nevű program listáján, amely lehetővé teszi bizonyos fajok összehangolt, országos szintű irtását, a négylábú háziállatok mellett olyan fajokkal, mint a hermelin, a görény, a menyét, a patkány vagy az oposszum.

Veszélyeztetik az őshonos fajokat

Új-Zéland erdeiben és a part menti szigeteken több mint 2,5 millió kóbor macska él, amelyek az elmúlt években jelentős pusztítást végeztek az őshonos élővilágban: a Rakiura Stewart-szigeten például a kihalás szélére sodorták a pukunuikat, azaz déli liléket, valamint a Ruapehu-hegy környékén élő denevérek száma is egyre csökken az elszaporodásuk óta. Ezeket a kóbor macskákat az ország bizonyos térségeiben eddig is befogták és megölték, de jövő tavasztól egységesen irthatóvá válnának; a kormány 2026 márciusában teszi közzé a részletes intézkedési tervét.

Ahhoz, hogy növeljük a biodiverzitást, megőrizzük a táj jellegét, és olyan országgá tegyük Új-Zélandot, amilyennek szeretnénk látni, meg kell szabadulnunk ezektől a ragadozóktól

– mondta Potaka, aki szerint ezek az állatok „kőkemény gyilkosok”.

A kóbor macskák új-zélandi kiirtása nem az egyetlen művelet, amikor egy teljes faj leölésével szabályoznák a biodiverzitást; egy dél-afrikai szigeten azért szabadulnának meg az összes egértől, mert a túlszaporodásuk miatt madarakat esznek.

Lenne más módszer

A kóbor macskák felvétele a programba egy többéves kampány eredménye, miután az ötlet korábban komoly társadalmi ellenállásba ütközött. Gareth Morgan környezetvédő még 2013-ban indította el a Cats to Go (A macskáknak menniük kell) kampányát, ami hatalmas felháborodást váltott ki a környezetében – ahogyan az sem okozott komolyabb lelkesedést, amikor egy gyerekeknek szervezett eseményen a kóbor macskák lelövésére buzdító versenyt rendeztek. Mostanra azonban a természetvédelmi hivatal szerint a többség támogatja a macskakontrollt és az állatok listára való felkerülését.

Az állatvédők ugyan értik az őshonos fajok védelme miatti aggodalmakat, remélik, hogy a kormány forrást biztosít majd a humánusabb módszerek alkalmazására. Több állatvédő szervezet arra kéri a kormányt, hogy vezessen be országos macskavédelmi és -kezelési szabályozást, ami kötelezővé tenné a házimacskák mikrochipezését és ivartalanítását, mivel szerintük ez lenne a következő jelentős lépés az őshonos fajok védelmében. Az állatok tömeges sterilizációja egyébként egyáltalán nem elrugaszkodott ötlet, Cipruson például épp ezt teszik a macskák kiirtása helyett.

