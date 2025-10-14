Macskák millióit akarják sterilizálni Cipruson

Ciprus egymillió lakosából mindenkire jut legalább egy utcán élő kóbormacska, de az állatvédők szerint az aktuális cicapopuláció akár százezrekkel nagyobb is lehet, mert nem tudják pontosan megszámolni őket. Az óriási macskahad szaporodásának kordában tartására a kormány, az állatvédők és az állatorvosok együttműködésével keresnek megoldást a szigetországban – írja az MTI.

A gazdátlan macskák ragadozóként nemcsak a sziget ökoszisztémájára jelentenek veszélyt, a városok forgalmas utcáit is elárasztják éhesen kóborolva. Cipruson hagyományosan szeretik a macskákat, a népszerű sétányok mentén megszokott látvány a kihelyezett macskaeleség. Egy francia archeológus két évtizeddel ezelőtt publikált kutatása szerint a szigeten már 9500 évvel ezelőtt tarthattak háziasított macskát, mivel egy sírba helyezett emberi maradványok közelében egy macska csontjait is felfedezték, ami arra utalt, hogy együtt temették el őket.

A populáció csökkentésére a sterilizációs program megfelelő megoldás, de bővíteni kell az erre fordítható forrásokat

– mondta el Antonia Theodosiou, a szigetország környezetvédelmi biztosa. Közlése szerint jelenleg évente mindössze 2000 macskát ivartalanítanak mintegy százezer eurós (39 millió forintos) keretből. Maria Panayiotou környezetvédelmi miniszter az állatok világnapján, október 4-én jelentette be, hogy a kormány a probléma megoldására évi 300 ezer euróra (118 millió forintra) növeli a macskasterilizáció költségvetését. Charalambos Theopemptou, a ciprusi parlament környezetvédelmi bizottságának elnöke ugyanakkor felhívta rá a figyelmet, hogy a nagyobb finanszírozás önmagában nem lesz elég, a helyzet kezelésére tervet kell kidolgozni.

A sterilizációs program költségvetését jelenleg a kormány az önkormányzatoknak folyósítja, amelyek magánállatorvosoknak fizetnek az állatvédő szervezetek által begyűjtött macskák ivartalanításáért. A hatóságok szerint azonban ez a működés nem elég hatékony. Az állatorvosok egyesületének elnöke ehelyett azt ajánlotta, hogy magánklinikáknak adják a pénzt, hogy ingyenes ivartalanítást kínáljanak.

Az embereket jobban motiválná a macskák sterilizálására, ha azt megkönnyítenénk számukra

– mutatott rá az elnök. Szervezete azt javasolta, hogy először térképezzék fel azokat a környékeket, ahol nagyobb számban élnek kóbormacskák, és a hatóságok be tudják fogni őket, hogy átadják a kijelölt állatorvosoknak sterilizálásra. A kezdeményezéshez egy telefonos applikációt is akarnak fejleszteni, amellyel bárki bejelentheti a hatóságoknak, ha sok kóbormacska gyülekezik egy helyen. A program költségeinek egy részét a kormány magánadományokból is fedezhetné az egyesület szerint. Egy nőstény kóbormacska sterilizálása Cipruson 55 euróba (20 ezer forintba) kerül, de a házimacskák gazdáitól akár 120 eurót (47 ezer forintot) is elkérhetnek.