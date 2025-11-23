Dömsödi Gábor távozik az ATV Startból

Dömsödi Gábor pénteken vezette utoljára a Start című reggeli műsort az ATV-n – adta hírül a Media1.

A tévés – aki egyúttal Bokor község polgármestere is – azt mondta, még Krug Emilia távozásakor döntött úgy, hogy ő is felhagy az ATV-s műsor vezetésével, emellett pedig az is oka volt a leköszönésének, hogy mivel Nógrádban él, hajnali háromkor kellett kelnie a Start miatt.

A portál beszámolója szerint Dömsödi nem tűnt csalódottnak.

Megvolt a reggeli műsor is, hajnali három órás keléssel. Szinte minden megvolt már 40 év alatt, csak sportversenyt nem közvetítettem, de azt már nem is fogok

– mondta Dömsödi Gábor, aki tavaly nyáron 15 év után tért vissza műsorvezetőként az ATV-re a Fórum című esti műsorral. Utóbbi vezetésével már idén nyáron felhagyott, a Startban pedig a május végén távozó Tokár Tamás utódjaként volt látható mostanáig, miközben az Aktuált is vezette.

A tévés a Media1 érdeklődésére azt írta, már sem a Startban, sem a Fórumban nem lesz látható, az Aktuálban azonban marad.