Most Wanted – A hajsza: Sebestyén Balázs megszólalt a nyomozók győzelme után

Sebestyén Balázs, Frohner Fecó és Pápai Joci, azaz a nyomozók nyerték meg a Most Wanted – A hajsza első évadát, aminek mint kiderült, jövőre folytatása is lesz.

A rádiós-műsorvezető nemrég a közösségi oldalán írt arról, milyen érzelmek vannak benne a reality megnyerése után.

Véget ért… nehéz bármit is írni, ami kifejezi, hogy mi van bennünk… Fantasztikus hat nap volt a forgatás, és ami lett belőle, azt a legmerészebb álmainkban sem gondoltuk volna

– kezdte posztját Sebestyén, köszönetet mondva mindazoknak, akik a műsoron dolgoztak.

Elképesztő, amit csináltatok, gratulálunk mindenkinek!! És hatalmas pacsi a celebeknek, mindenkinek aki menekült, ügyesek voltatok, óriasi élmény volt rátok vadászni, és elkapni benneteket! @papaijoci, @ferencfrohner a legkirályabb nyomozók voltatok, köszi ezt a hat napot, nagyon jó volt veletek! 💪👍😊

Bejegyzése végén a menekülőbajnok Puskás-Dallos Petinek és Ember Márknak is üzent a műsorvezető. Mint írta, a színészek abszolút megérdemelték volna a győzelmet, de azért nem bánja, hogy végül a nyomozók nyertek.

És végül köszi, hogy ennyien szerettétek ezt a műsort, hihetetlen, ami lett belőle… jövőre folytatjuk! 🍾👍🥰 Ja, és még valami: nem látta valaki véletlenül @chefjenoracz-ot?? Szerintetek szalad még?😅😂😘

– zárta sorait Sebestyén, utalva arra, hogy Rácz Jenő még azután is bujkált a nyomozók elől, hogy szökevénytársát, Dobos Evelint elkapták, noha a szabályok kimondják, hogy ha az egyik celebet fülöncsípik, a társuk is automatikusan kiesik velük együtt. Szökésük közepette egyébként Vadon Jani és ritkán látott felesége, Mónika is próbáltak segíteni Doboséknak.