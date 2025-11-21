Az ott nem Jeff Goldblum ikertestvére: tényleg ilyen élethű lett a róla mintázott viaszfigura

Nemcsak Szoboszlai Dominik kapott élethű viaszfigurát a Madame Tussauds-tól, hanem a napokban Jeff Goldlbum is, csak ő nem Budapesten. A sztárt az amerikai múzeumhoz mintázták meg, és ő is ott volt a bábu felavatásán.
A hasonlóság döbbenetes – persze ez is az eredeti célja ezeknek az alkotásoknak. Ám a nagy tendencia mégiscsak arról árulkodik, hogy a celebek esetében néha röhejesen elrontják ezeket a figurákat, szóval Goldblumé üdítő kivételt képez.
