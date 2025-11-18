Így fest Szoboszlai Dominik a viaszfigurája mellett

Bemutatták Szoboszlai Dominik viaszmását a Madame Tussauds Budapest produkcióban, a figuraavatón maga a magyar válogatott csapatkapitánya is részt vett. A Liverpool játékosa olyan nagyságok mellé került a sportteremben, mint Papp László, Puskás Ferenc, Hosszú Katinka vagy éppen egyik példaképe, Cristiano Ronaldo, valamint Lionel Messi.

Szoboszlai a bemutatón Hajdú B. István sportkommentátorral osztotta meg azzal kapcsolatos gondolatait, hogy milyen érzés viszontlátni saját viaszmását.

Nagyon tetszik a végeredmény. Mindenki számára hatalmas megtiszteltetés, ha a Madame Tussauds viaszfigurát készít róla. Ez egyfajta halhatatlanság, és egyben a teljesítmény elismerése. Jó érzés, hogy nemzeti mezben állhatok itt, ez sokat jelent nekem, ráadásul Puskás Ferenc, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo mellett. Elég illusztris társaság

– mondta el a labdarúgó.

A Madame Tussauds szakemberei a legmodernebb technikát igénybe véve mérték fel fizikai paramétereit a szemek távolságától a magasságon át egészen a hajszín tónusáig. A művészekből, szobrászokból és stylistokból álló csapat hónapokig dolgozott azon, hogy a viaszmás minél élethűbb legyen. A középpályás tetoválásait hat héten keresztül, kézzel rajzolták meg. Szoboszlai Dominik figurája a magyar válogatott mezét viseli.

Mindennél többet jelent a számomra a nemzeti mez. A válogatott színeit viselni kiváltság, de hatalmas felelősség is egyben, és én átérzem ennek a súlyát.

A Madame Tussauds Budapest arra számít, hogy a figurára rajongók tízezrei lesznek kíváncsiak a világ minden tájáról, hiszen Szoboszlai nemcsak idehaza számít ikonnak.

Büszke vagyok rá, ha példakép lehetek, főleg, ha emiatt több fiatal kezd el focizni. Az eddigi utam talán azt bizonyítja a fiatalok számára, hogy mindenki elérheti a céljait, aki keményen és kitartóan dolgozik. Gyerekként sokat hallottam az Aranycsapatról és Puskás Ferencről, a példaképem pedig Cristiano Ronaldo volt, tisztelem benne, hogy honnan indult és hova jutott. Ugyanakkor nem célom Ronaldóvá vagy Puskássá válni, a magam útját kívánom járni

– fogalmazott a focista.

A nagyközönség számára november 19-től nyílik meg a lehetőség, hogy megtekintsék Szoboszlai Dominik viaszfiguráját.