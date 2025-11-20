Tóth Vera úgy érzi, ebben az életben már nem fog tudni lakást venni

A napokban Tóth Vera volt Borbás Marcsi vendége az Átvinni a napot az égen című podcastműsorban. A beszélgetés alkalmával az énekesnő arról is szót ejtett, hogy vannak olyan előadóművészek, akik annak idején onnan indultak, mint ő, és már felépítették az ötödik-hatodik házukat, amit értékesítenek. Hozzátette: neveket nem akar mondani, de megjegyezte, hogy „azért fel kell hozzá lépni a vécéajtó előtt, a pingpongasztal között” – szúrta ki a story.hu.

Nekem például nincs lakásom, és úgy érzem, hogy ebben az életemben nem fogom tudni lehozni ezt a kérdést. Most lenne hozzá eszem, meg most már tudok a pénzzel bánni, de most meg nem tudok annyi pénzt összehozni egy lakásra. Még hitellel sem.

Kiemelte, nem arról van szó, hogy „Tóth Vera nem tud lakást se venni”, a dolog inkább arról szól, hogy minden pénzét befektette a férjével, Pauli Zoltánnal közös vendéglátóipari vállalkozásukba.

A téma kapcsán az énekesnő elárulta, hogy arra azért odafigyel, hogy magára is legyen pénze, és be tudjon fizetni például egy utazásra. De mint mondja, nincs is egyedül.

Van egy férjem, akivel biztonságban érzem magam ilyen téren, tehát hagyjuk őt férfinak lenni e téren is, de azért szeretek önálló lenni. Szeretem azt mondani, hogy van egy bankkártyám, ami csak az enyém.

Ami a lakáskérdést illeti, Tóth Vera azt mondja: