Megtartja a nevét a New Pornographers, amelynek dobosát gyerekpornográfia miatt ítélték el

Áprilisban tartóztatták le gyerekpornográfia birtoklása és molesztálás miatt a kanadai The New Pornographers zenekar Kaliforniában élő dobosát, a 44 éves Joseph Seiderst. Azután tartóztatták le, hogy egy gyorsétterem mosdójában videózott le gyerekeket.

A kora kétezres években leginkább divatos The New Pornographers azonnal megszakította minden kapcsolatát a hozzájuk 2014-ben csatlakozott dobossal, és hangsúlyozták, a nevük semmilyen kapcsolatban nincs a történtekkel, az csak a véletlen műve.

A zenekar frontembere A.C. Newman a napokban nyilatkozott a Rolling Stone magazinnak, amiben arról is beszélt, hogy nincs szándékukban nevet változtatni.

Mikor megtudtuk, mindannyian azt gondoltuk: »Nyilvánvalóan nem nevezhetjük magunkat többé Új Pornográfusoknak«. Aztán telt az idő

– mondta Newman, aki egy, a jövőre megjelenő lemezükön is közreműködő barátja unszolására döntött így.

A zenekar neve egyébként a zenekarok kedvencére, a „Honnan a név?” kérdésre, azt tudják válaszolni, egy 1966-os japán filmből jött, aminek a címe Pornographers (Pornográfusok).

Newman szerint rosszhiszemű az az érv, hogy a három év börtönbüntetésre ítélt dobosuk miatt nevet kéne változtatniuk, hiszen ennyi erővel nekik meg fel kéne keresniük a japán film alkotóit, hogy változtassák meg a film címét, „mert volt egy zenekar, amely a filmetekről nevezte el magát, és ez történt”.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy a japán cím nem Pornographers, hanem Erogotoshi-tachi yori: Jinruigaku nyūmon, vagyis körülbelül, ha Erogotocsik (erotikus dolgok mestereinek, készítőinek) bevezetése az antropológiába.

Meg akkor a hallgatok nem is tudnák az új nevük alapján őket hová helyezni – magyarázza a frontember – , nem ismernék fel, ők voltak a New Pornographers. Newman tudja, hogy még jó párszor meg kell a közeljövőben ismételnie, miért is nem váltottak nevet.