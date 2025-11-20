Gyarmati Gábor Marsi Anikó felvetéséről, hogy külön töltsék a karácsonyt: Kicsit furcsálltam az ötletet, de csak első hallásra

A napokban lapunk is beszámolt arról, hogy Marsi Anikó és férje, Gyarmati Gábor idén külön töltik a karácsonyt. A műsorvezető fiatalabbik gyerekével, édesanyjával és unokahúgával Dublinba utazik ott tanuló fiához, ahová férje nem tart vele. A család azután döntött így, hogy októberben elhunyt a híradós nővére, aki nélkül még egyikük sem karácsonyozott.

Marsi Anikó nemrég azt mondta a story.hu-nak, hogy senki sem marad ki semmiből.

Gyönyörűen felöltözünk, lesz karácsonyfánk, amit Gáborral együtt díszítünk fel. S csak mindezek után töltök három napon anyukámékkal és a fiaimmal Dublinban

– pontosított a műsorvezető.

A portál a téma apropóján Gyarmati Gábort is megkereste, aki jelenleg Cipruson tartózkodik fűtőablakárusként, üzleti ügyben.

Anikó hozta meg a döntést, és amikor megkérdezte, mit szólnék hozzá, kicsit furcsálltam az ötletet. De csak első hallásra, hiszen teljesen érthető, miért döntött így. Pontosan tudom, hogy neki, az anyukájának és a nővére lányának, akiket én is nagyon szeretek, egymásra van most a legnagyobb szükségük. Egyikük sem karácsonyozott még a nővérük nélkül. És mi sem természetesebb, hogy Anikó most velük szeretne lenni, amiből természetesen a fiai sem maradnak ki. Én is édesapa vagyok, vannak húgaim, itt vannak a kutyák, szóval egyedül biztos nem leszek

– mondta Gyarmati.

A házaspár ugyan még nem találti ki teljesen a részleteket, egy biztos, férje ahogyan csak tud, igyekszik levenni a műsorvezető vállárról az otthoni terheket. Az ünnepi menüsort idén is ő készíti, csak az időpontok változnak: azt a gép indulásához és érkezéséhez igazítják majd.

Hozzátette: idén volt már pár fontos alkalom, amit miatta töltöttek külön, hiszen az éppen beinduló vállalkozása miatt többször is külföldre kellett utazni, és az ünnepekig is vár még rá egy repülős út.

De ahogy azt is megoldottuk, megoldjuk a karácsonyt is. (…) Már tudjuk, Anikó mikor utazik, és azt is, hogy december 26-án már jön is haza hozzám. Én pedig kitaláltam, hogy a szentestét akkor előrehozzuk. Azaz tartunk kettesben egy előkarácsonyt. És miután karácsony másnapján a feleségem már itthon lesz, így a 24-ére szánt menüsort én főzöm majd meg. Pulykát nagyon jól tudok sütni, így szerintem azzal várom majd idén haza

– osztotta meg terveiket a lappal a vállalkozó.

Marsiék dublini utazását egyébként a műsorvezető volt férje és gyerekeinek apja, Palik László is támogatja.