Külön tölti a karácsonyt Marsi Anikó és a férje

Marsi Anikó Dublinban tölti az idei karácsonyt a gyerekeivel, édesanyjával és unokahúgával – férje, Gyarmati Gábor nem tart velük. Marsiék azután döntöttek így, hogy októberben elhunyt a TV2-s műsorvezető nővére. A helyszín is adott volt, az ír fővárosban tanul ugyanis Marsi Anikó idősebb fia.

A nővérem nagylánya, a 25 éves Eszter immáron az én kislányom is, anyai érzések vannak bennem vele kapcsolatban is, s szeretném, ha mellettem lenne. Úgy döntöttünk, hogy idén vele, a kisebbik fiammal és az édesanyámmal már karácsony előtt felülünk egy gépre, és kimegyünk a nagyobbik fiamhoz Dublinba, így töltjük együtt az ünnepet. Egyikünk sem karácsonyozott még a testvérem nélkül… és egyikünk sem karácsonyozott még Dublinban

– árulta el a Blikknek Marsi Anikó, aki arról is beszélt, hogy állt mindehhez a férje.

„Gábor intelligens ember, kérdés nélkül elfogadja a szomorúság miatti szokatlan karácsonyi helyzetet. De mi mást is tehetne? Viszont ő sem lesz egyedül, övé a kutyusunk, Ropi” – magyarázta a híradós.

Most majd karácsony előtt és után öleljük meg egymást

– tette hozzá.

Az utazást előző férje és gyerekei apja, Palik László is támogatja: „Mint ahogy mindig és mindenben számíthatunk rá, így van most is. Ő a legfelelősségteljesebb apa és férfi, akit valaha ismertem, hálás vagyok érte a Jóistennek!”