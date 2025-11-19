Szikora Róbert az új lemezéről: Használtam AI-t, konkrétan saját magammal is énekelek

Új albumot jelentet meg Szikora Róbert, a lemezen többek között Fenyő Miklóssal és Horváth Charlie-val is énekel az R-Go frontembere, de egészen érdekes duettek is helyet kaptak. Például Zámbó Jimmyvel is énekel.

Elkértem a családtól a felvételt, amelyen a Most kell, hogy nagyon szeress című Szikora dalt énekli, de úgy, ahogy azt az ő megzabolázhatatlan személyisége kívánta, azaz kihagyott belőle pár sort. Ezt a pár sort én most elénekelem

– magyarázta a Blikknek, hozzáteszi Jimmyről: „1999-ben egyszer felhívott, emlékszem, éppen teniszeztem, amikor nem illik felvenni telefont, de annyira csörgött, hogy muszáj volt. »Nem tudom ki vagy, de nagyon gyorsan mondj, fél perced van« – szóltam bele, mire ő annyit válaszolt: »Itt a Király!«. Elmondta, hogy elénekelné ezt a dalt, elhívott a műsorába, majd behívott az öltözőbe, hogy igyunk valamit. Arra emlékszem, hogy egy nagyon fáradt, meggyötört ember képét mutatta. Azt mondta, hogy »Robika, én teljesen kész vagyok, tudom, hogy két végén égetem a gyertyát.«. Ez egy évvel volt a halála előtt… már akkor érezte, hogy nagy baj lesz vele.”

Elárulta, hogy AI-t is használt a lemezhez: