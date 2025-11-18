Vitray Tamás: Szeretnék egészségesen meghalni, hogy egyszer csak azt mondjam: nyekk

Peller Mariann készített interjút Vitray Tamással a 93. születésnapja kapcsán. A tévés legenda beszélt az életkoráról, arról, hogyan éli meg a mindennapokat ennyi idősen.

Ijesztő. Néha eszembe jut, néha észreveszem, néha figyelmeztet rá a természet. Nehezebben kelek föl, kivánszorgom és tornázok. Akármilyen a reggelem, jobb vagy rosszabb, meg kell csinálni. Aztán azt mondom: amíg ezt tudom…

Arról, hogy mennyi időt tud tölteni népes családjával, úgy fogalmaz, „többet is el bírna viselni”, tekintve, hogy mindenki messze lakik tőle, kivéve egy unokája, aki a szomszédja.

A jövőbeni vágyairól azt mondja: