Vitray Tamás: Szeretnék egészségesen meghalni, hogy egyszer csak azt mondjam: nyekk

2025. 11. 18. 13:23
Peller Mariann készített interjút Vitray Tamással a 93. születésnapja kapcsán. A tévés legenda beszélt az életkoráról, arról, hogyan éli meg a mindennapokat ennyi idősen.

Ijesztő. Néha eszembe jut, néha észreveszem, néha figyelmeztet rá a természet. Nehezebben kelek föl, kivánszorgom és tornázok. Akármilyen a reggelem, jobb vagy rosszabb, meg kell csinálni. Aztán azt mondom: amíg ezt tudom…

Arról, hogy mennyi időt tud tölteni népes családjával, úgy fogalmaz, „többet is el bírna viselni”, tekintve, hogy mindenki messze lakik tőle, kivéve egy unokája, aki a szomszédja.

A jövőbeni vágyairól azt mondja:

Én például szeretnék egészségesen meghalni, ami egy hülyeség. Az azt jelentené, hogy egyszer csak azt mondanám: nyekk. Nem szeretnék fájdalmat.

