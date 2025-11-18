Az ír Lidl is Szoboszlain gúnyolódik, begőzöltek a magyarok

Egyelőre nem csitulnak a kedélyek a vasárnap este az utolsó utáni pillanatban eldőlő magyar – ír világbajnoki selejtező után.

Mint ismert: a magyar válogatottnak egy döntetlen is elég lett volna ahhoz, hogy pótselejtezőbe jusson, míg az ír csapatnak ehhez győznie kellett. Bár a hazai pályán játszó magyar csapat kétszer is vezetett a meccsen, a 96. percben az írek 2-3-ra fordítottak és nyertek.

A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek a magyar csapat legnagyobb sztárját, a Liverpoolban játszó Szoboszlai Dominikot gúnyoló posztok. Leginkább azért, mert Szoboszlai bohócorrot mutatva örült a második magyar gólnak, aztán könnyezve ment le a pályáról a lefújás után.

Bár Szoboszlai később elmagyarázta, hogy különös gólöröme nem az ellenfélnek szólt, az ír szurkolók továbbra is a karmát emlegetik. A helyzeten pedig nem segít, hogy azóta mesterséges intelligenciával generált, hamis fotók is megjelentek a magyar csapat kapitányáról, melyeken mintha sírást imitálva gúnyolná az íreket.

Az ír győzelem és Szoboszlai Dominik zrikálása akkora mérteket öltött, hogy úgy tűnik, annak már kereskedelmi értéke is van. Az ír Lidl legalábbis felült a mémhullámra és egy croissant-akciót a síró Szoboszlai képével hirdettek meg.

„Amikor szomorú és Magyarország vagy és csak egy croissant szeretnél” – írták a fotó mellé, vagyis elsütötték azt az ezeréves viccet, hogy az angol nyelvben a Magyarország (Hungary) és az éhség (hungry) szavak csak egyetlen hangban térnek el egymástól.

A Facebook-poszt hatalmasat megy az ír Lidl eddigi bejegyzéseihez képest és ez részint azoknak a magyaroknak köszönhető, akik tömegével kommentelik alá nemtetszésüket.