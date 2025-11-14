drMáriás a krumplievők meghitt asztalánál festette meg Krasznahorkait Van Gogh műtermében

Krasznahorkai László a krumplievőknél Van Gogh műtermében című új festményéről posztolt drMáriás, amelyen a friss Nobel-díjas író egy szakadt, magányos kunyhóban lakó parasztcsalád vendége.

A művész már Picasso műtermében is alkotott, ahol Menczer Tamás a Sátánná vált Magyar Péterrel harcolt (akit legutóbb egy szovjet propagandaplakátra varázsolt a festő), korábban a Trump-kiállításán tartott tárlatvezetést, azelőtt pedig a szegény gázszerelőről és a nőnyivé növő aranyhalról írt mesét. drMáriás most A torinói ló című film hangulatát idézve mesélte el az örökké fújó orkánerejű szélben ülő család történetét, akik a poszt szövege szerint