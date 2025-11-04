Házasság első látásra: Sanya szerint Rita a műsorban szereplő másik férjbe szerelmes, akit 15 éve ismer

Egy különleges, pszichológusok által adott feladatban kellett érzelmileg megnyílniuk a Házasság első látásra szereplőinek. A feleségek közül Ritának például férjet kellett maga mellé választani, mint ahogy gyerekeket is.
Férjként a műsor korábbi évadában megismert Lacit választotta, nem valódi párját, Sanyát.
Laci olyan pasi, aki mindent megtestesít, amire nekem szükségem van.
Sanya bizonyos értelemben féltékeny is lett:
Úgy látom, Laciban megtaláltad a szerelmet, az igazi férfit, el is mondtad, leírtad, teljesen az ellentétje annak, aki én vagyok. Bebizonyosodott, hogy mennyire nem vagyunk egymásnak valók. Ég és föld a Laci meg én.
Rita szerint Laci 15 éve a barátja, és ha akart volna vele kapcsolatot, akkor másfél évtizede lép.
Akkor 15 éve szerelmes vagy Laciba vágott vissza Sanya.
Szerinte Rita nem mond igazat neki: „Nem mond igazat.” A feleség úgy látja, ha bármi meglenne Sanyában azokból a tulajdonságokból, ami például Laciban, akkor előbbit szólítja maga mellé a feladat során.
Sanyát pedig meggyőzte végül Rita, hogy nem szerelmes Laciba, a férj hozzátette: „Nem is látom, hogy esélye lenne Lacinál.”