Házasság első látásra: Sanya szerint Rita a műsorban szereplő másik férjbe szerelmes, akit 15 éve ismer

Egy különleges, pszichológusok által adott feladatban kellett érzelmileg megnyílniuk a Házasság első látásra szereplőinek. A feleségek közül Ritának például férjet kellett maga mellé választani, mint ahogy gyerekeket is.

Férjként a műsor korábbi évadában megismert Lacit választotta, nem valódi párját, Sanyát.

Laci olyan pasi, aki mindent megtestesít, amire nekem szükségem van.

Sanya bizonyos értelemben féltékeny is lett:

Úgy látom, Laciban megtaláltad a szerelmet, az igazi férfit, el is mondtad, leírtad, teljesen az ellentétje annak, aki én vagyok. Bebizonyosodott, hogy mennyire nem vagyunk egymásnak valók. Ég és föld a Laci meg én.

Rita szerint Laci 15 éve a barátja, és ha akart volna vele kapcsolatot, akkor másfél évtizede lép.

Akkor 15 éve szerelmes vagy Laciba vágott vissza Sanya.

Szerinte Rita nem mond igazat neki: „Nem mond igazat.” A feleség úgy látja, ha bármi meglenne Sanyában azokból a tulajdonságokból, ami például Laciban, akkor előbbit szólítja maga mellé a feladat során.

Sanyát pedig meggyőzte végül Rita, hogy nem szerelmes Laciba, a férj hozzátette: „Nem is látom, hogy esélye lenne Lacinál.”