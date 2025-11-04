házasság első látásratv2farmsanya
Élet-Stílus

Házasság első látásra: Sanya szerint Rita a műsorban szereplő másik férjbe szerelmes, akit 15 éve ismer

TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 11. 04. 07:03
TV2

Egy különleges, pszichológusok által adott feladatban kellett érzelmileg megnyílniuk a Házasság első látásra szereplőinek. A feleségek közül Ritának például férjet kellett maga mellé választani, mint ahogy gyerekeket is.

Férjként a műsor korábbi évadában megismert Lacit választotta, nem valódi párját, Sanyát.

Laci olyan pasi, aki mindent megtestesít, amire nekem szükségem van.

Sanya bizonyos értelemben féltékeny is lett:

Úgy látom, Laciban megtaláltad a szerelmet, az igazi férfit, el is mondtad, leírtad, teljesen az ellentétje annak, aki én vagyok. Bebizonyosodott, hogy mennyire nem vagyunk egymásnak valók. Ég és föld a Laci meg én.

Rita szerint Laci 15 éve a barátja, és ha akart volna vele kapcsolatot, akkor másfél évtizede lép.

Akkor 15 éve szerelmes vagy Laciba vágott vissza Sanya.

Szerinte Rita nem mond igazat neki: „Nem mond igazat.” A feleség úgy látja, ha bármi meglenne Sanyában azokból a tulajdonságokból, ami például Laciban, akkor előbbit szólítja maga mellé a feladat során.

Sanyát pedig meggyőzte végül Rita, hogy nem szerelmes Laciba, a férj hozzátette: „Nem is látom, hogy esélye lenne Lacinál.”

Kapcsolódó
„Ha nem kapod meg a heti szexmennyiséged, kiborulsz?!” – a Házasság első látásra Kármenje kiakadt a férjére
Úgy érzi, nem normális dolog valakivel összeköltözni 1 hét után.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Hol volt Orbán Viktor, amikor az orosz hekkerek bejártak a külügyminisztériumba? 
Donáth Anna: Hivatalos személy elleni erőszakkal vádolnak egy akadémikust, egy kisgyereket nevelő anyát és két nyugdíjast
Kölcsönt vett fel Mészáros Lőrinc bankjától az Indamedia, mielőtt megvette a Blikket
Megosztotta a Sztárban Sztár All Stars nézőit Lékai-Kiss Ramóna vasárnapi meztelenruhája
Bemutatjuk azt az osztrák családot, amely Magyar Péter szerint „kitartja” Lázár Jánost
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik