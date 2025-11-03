Molnár Gusztáv: Reggel óta többször álltam már meg otthon a lakásban, mert valami megmagyarázhatatlan érzés tört rám

Érzelmes posztot szentelt Sztárboxban megszerzett nehézsúlyú bajnoki övének Molnár Gusztáv. A színész Dudás Mikivel csapott össze a ringben, pontozásos győzelmet aratott.

Mint írja, még furcsa számára a győzelem érzése.

Bajnok lettem…. Reggel óta többször álltam már meg otthon a lakásban, mert valami megmagyarázhatatlan érzés tört rám. Elpityeredtem. Nincs baj. Sőt! De nem tudom még mit is érzek igazán. Valami véget ért, ami éppen most kezdődik el…. Ősz van, és a természet lassan aludni tér, és először pusztulást látunk, de csak azért történik, hogy tavasszal újra virágozni kezdjen minden. Az én virágaim a feleségem, a kislányom, a fiam, a testvére, barátaim, edzőm, és mindenki aki az elmúlt hónapokban segített nekem abban, hogy ennek a fának a tetejére egy számomra nagyon fontos dísz kerüljön. A bajnoki övem.