Molnár Gusztáv: Reggel óta többször álltam már meg otthon a lakásban, mert valami megmagyarázhatatlan érzés tört rám

2025. 11. 03. 16:44
Érzelmes posztot szentelt Sztárboxban megszerzett nehézsúlyú bajnoki övének Molnár Gusztáv. A színész Dudás Mikivel csapott össze a ringben, pontozásos győzelmet aratott.

Mint írja, még furcsa számára a győzelem érzése.

Bajnok lettem…. Reggel óta többször álltam már meg otthon a lakásban, mert valami megmagyarázhatatlan érzés tört rám. Elpityeredtem. Nincs baj. Sőt! De nem tudom még mit is érzek igazán. Valami véget ért, ami éppen most kezdődik el…. Ősz van, és a természet lassan aludni tér, és először pusztulást látunk, de csak azért történik, hogy tavasszal újra virágozni kezdjen minden. Az én virágaim a feleségem, a kislányom, a fiam, a testvére, barátaim, edzőm, és mindenki aki az elmúlt hónapokban segített nekem abban, hogy ennek a fának a tetejére egy számomra nagyon fontos dísz kerüljön. A bajnoki övem.

Azt mondja, holnaptól tovább fog dolgozni az életén, „de ma egy kicsit szeretném azt érezni, hogy az én történetem a legszebb a világon. Megengedem magamnak, ha már ezerszer hagytam, hogy az ellenkezőjét érezzem.”

