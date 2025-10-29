árpa attilaczakó alexandra
Árpa Attila Los Angelesben ismét feleségül vette a feleségét

Bő egy évvel magyarországi esküvőjük Árpa Attila és Czakó Alexandra újra egybekeltek amerikai nászútjukon. Arról már augusztusban beszámoltak, hogy az a tervük, hogy egy rövid időre Hollywoodba utaznak majd. Ezt most meg is tették, és ha már Los Angelesben voltak, újra kimondták a boldogító igent. Utána egy steak-házban ebédeltek, amiről Árpa az Instagramján osztott meg egy fotót.

 

Másnap újabb képpel jelentkezett, amit a híres Hollywood-felirat előtt lőttek a nejével:

 

Korábban a gyerekvállalással kapcsolatban a színész azt mondta, valószínűleg 2026-ban „fog beloggolni a kis Árpa a Mátrixba”. Felesége pedig az év elején úgy fogalmazott: „Készen állok az anyaságra. Szeretnék egy kisfiút. De jó lenne még együtt is dolgozni Attilával”.

