Miló Viki is oltár elé állt a Házasság első látásra 2025-ös évadában, ám a kapcsolatuk Attilával eddig igencsak hullámzóan alakult. Az egykori bokszoló szerint azonban hitvese nagyon jól járt vele, ezt a pénteken adásba kerülő epizódban fejti ki.
Figyelj, te a Miló Vikinek vagy a férje, híres leszel!
– mondta Attilának, majd a kamerák előtt bővebben is elmondta, mire gondol:
Szerintem Attilának vagy a legjobb és legkönnyebb dolga, onnantól kezdve, hogy kikerülünk a kísérletből. Ugye, a tévéből kijött ember mindig érdekesebb az emberek számára, és ezt mind majd nekem köszönheti. Úgyhogy tök jó az Attilának!