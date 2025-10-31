házasság első látásramiló viki
Élet-Stílus

Miló Viki szerint Attila az ő népszerűsége miatt lesz híres

TV2
admin Csontos Kata
2025. 10. 31. 15:54
TV2
A Házasság első látásra szereplője hírnevet jósol a férjének.

Miló Viki is oltár elé álltHázasság első látásra 2025-ös évadában, ám a kapcsolatuk Attilával eddig igencsak hullámzóan alakult. Az egykori bokszoló szerint azonban hitvese nagyon jól járt vele, ezt a pénteken adásba kerülő epizódban fejti ki.

Figyelj, te a Miló Vikinek vagy a férje, híres leszel!

– mondta Attilának, majd a kamerák előtt bővebben is elmondta, mire gondol:

Szerintem Attilának vagy a legjobb és legkönnyebb dolga, onnantól kezdve, hogy kikerülünk a kísérletből. Ugye, a tévéből kijött ember mindig érdekesebb az emberek számára, és ezt mind majd nekem köszönheti. Úgyhogy tök jó az Attilának!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Választási nyilatkozatot javasol a Tisza Párt: Magyar Péter szerint november 10-ig kiderül, hogy melyik párttól mire számíthatnak a választópolgárok
Letartóztatták azt a két fiatalt, akik halálra vertek egy 44 éves férfit a buszmegállóban
Orbán: olyan mondatok hangoznak el, hogy ön azt nem hinné el!
Orbán: Európa háborút akar, pedig már az oroszok is eljutottak oda, hogy elfogadnák a tűzszünetet
„Szegény gyerekek” – így kommentálta Lázár János, hogy Varga Judit gyermekjogi védnökként tér vissza
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik