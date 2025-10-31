Miló Viki elárulta, miért adott esélyt Attilának, annak ellenére, hogy nem jön be neki a férfi

Miló Viki Hajdú Péter műsorában beszélt egyik volt párjáról, aki bár külsőre egyáltalán nem jött be neki, a személyisége lenyűgözte őt. Mivel volt ilyen tapasztalata, ezért a Házasság első látásra című műsorban is úgy érezte, esélyt kell adnia a szakértők által neki választott férjének, Attilának, aki nem titkoltan nem a zsánere.

Rögtön tisztáztam, hogy »Attila, nekem te mint férfi nem jössz be, nem tetszel«. De ezzel nincsen baj, mert azt is elmondtam neki, hogy volt egy férfi az életemben, aki mint férfi nem tetszett, kémia nem volt, megismertem, és három hónap múlva óriási szerelem lett, mert életemben nem találkoztam olyan okos, értelmes férfival. Úgy levett a lábamról! Beleszerettem, mert föl tudtam rá nézni amiatt, hogy ennyire értelmes volt, olyan munkája volt, olyan életvitele, hogy engem elvarázsolt

– mondta el az egykori profi bokszoló, hozzátéve: ő sem gondolta volna, hogy létezik ilyen szerelem.

Bár azt nem mondta el, ki volt az illető, annyit elárult róla, hogy ismert közéleti személyiség, akinek több híres párja is volt előtte.

Tudod, így mondtam, hogy »mit evett rajta Zimány Linda és Horváth Éva?«, és ilyen lányokkal volt együtt. (…) Mondom, »mit ettek ezen a pasin? Hát, hogy néz ki? Fúj!«, és három hónap múlva én is besétáltam a csapdájába, mert annyira lenyűgözött.

Miló Viki azt mondta, volt párjával szerzett pozitív tapasztalatai miatt adta meg az esélyt Attilának és a házasságuknak.