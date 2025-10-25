A férfi, akit kétszer ért villámcsapás azt mondja, a jövőbe lát

Kétszer csapott villám egy Kentuckyban élő férfibe, aki azt mondja, a második alkalom óta különös képessége lett. A 66 éves Danny Devine-t először 2007-ben érte villámcsapás, amikor az unokája születésnapját ünnepelte a család – írja a Sun című brit bulvárlap.

A férfi azt mondja, kint volt a medence partján, amikor hirtelen beborult az ég és hatalmas vihar kezdett kialakulni. Mindenkit megkért, hogy azonnal menjen be a házba, ő pedig még elszaladt bezárni a garázsajtót. Azt mondja, amikor a kórházban magához tért, semmire sem emlékezett. Három év telt el, mire helyreállt a memóriája.

Tizenhárom évvel később Devine-ék házába, pontosabban a már nem használt tévéantennájukba csapott villám. Danny azt mondja, mivel nem szerelte le az antennakábelt, a villámlás bejutott a nappaliba. Egy hatalmas kék tűzgömbre emlékszik, ami a kanapéhoz vágta.

Bár a második eset után nem szorult orvosi ellátásra, Devine azt mondja, azóta különös jósképessége van: napokra előre meg tudja mondani, ha vihar közeledik, és azt is, hogy nagyjából mekkora.

A szakértők szerint egy villámcsapás ideiglenesen képes megváltoztatni egy ember testének polaritását, de Danny azt mondja, az ő esetében ez véglegesen megváltozhatott.