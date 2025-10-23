Tóth Gabi az új külsejéről: Lefogytam, megteszek mindent, hogy végre ne azt a látszatot keltsem, amit a Megasztár válogatón

Szeptember elején indult el a Megasztár új évada. A válogató alkalmával Tóth Gabi egy rövid, szűk zöld ruhát is viselt, ami miatt többen is kritizálták a kinézetét. Néhány hete lapunk is megírta, hogy az énekesnő új külsőt villantott, aminek láttán rajongói nem győzték dicsérni őt.

Nemrég volt a Megasztár sajtótájékoztatója, az énekesnő pedig úgy fest, maradt az említett stílusnál, amivel kapcsolatban a Borssal osztotta meg a gondolatait.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon tothgabi (@tothgabi) által megosztott bejegyzés

Lefogytam, megteszek mindent, hogy végre ne azt a látszatot keltsem, amit a válogatón. Mert ott nem annyira tetszettem magamnak, meg az embereknek sem. Meg is kaptam a magamét a külsőmet illetően. De hát vannak divatbalesetek, és kell, hogy önkritika is legyen. De én most jól érzem magamat a bőrömben

– mondta Bura Constance, Balogh Krisztofer, Jánoki Márió és Szabó Kamilla Lilla mestere, utalva arra a bizonyos zöld ruhára, amiről korábban elárulta, hogy a ruhapróbán még odavolt érte, de ő is belátta, hogy a képernyőn keresztül már nem mutatott rajta mindig olyan jól, ráadásul gyakran meg is kellett igazítania magán a darabot.

Négy kilót fogytam, pont annyit, amennyit szerettem volna. Jól érzem magam. Egyébként mondta a Máté (Papp Máté Bence, Tóth Gabi párja – a szerk.), hogy hülye vagyok, nem kellett volna, mert ő úgy ahogy vagyok, szeret

– tette hozzá az énekesnő.