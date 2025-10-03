tóth gabi
Szórakozás

Tóth Gabi új stílusban látható a képernyőn: követői azt szeretnék, ha ilyen maradna

TV2
admin Grósz Petra
2025. 10. 03. 20:46
TV2

Közel egy hónapja startolt el a Megasztár új évada, melynek válogatóin Tóth Gabit rövid, szűk ruhában, áll alá érő fekete hajjal láthatják a nézők. A műsorban látott külseje miatt az elmúlt időszakban több kritika is érte az énekesnőt, melyekkel kapcsolatban néhány hete nyilatkozott is.

A tehetségkutató mestere nemrég a közösségi oldalán számolt be arról egy fotóval, hogy idén ő is előad majd a Csináljuk a Fesztivált! című műsorban, ám egyelőre még titok, milyen dallal áll majd színpadra.

A képen Tóth Gabi merőben más stílusban látható, mint amilyennel eddig megszokhattuk: izgalmas szabású fekete ruhát visel, frizuráját pedig sötétbarnán, hosszú loknikba göndörítve hordja.

A stílusváltás persze az énekesnő követőinek is feltűnt, akik a kommentszekcióban nem győzik dicsérni új külsejét.

Kapcsolódó
Tóth Gabi elárulta, milyen most a viszonyuk nővérével, Tóth Verával
A testvérek igencsak eltérő véleményen vannak a Megasztár idei évadával kapcsolatban.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Gáspár Evelin: Én egy nagyon értelmes embernek tartom magam, átlag felettinek
Geszti Péter és Ditz Edit kamaszlánya is szerepel a Bróker Marcsi című sorozatban
Pásztor Erzsi többé nem ülhet volán mögé: „Ennyi idősen nem is kell ebben a városban autózni, mert borzalmas már a közlekedés”
Megszületett Hosszú Katinka második gyereke
A Tisza Párt egészségügyi szakemberei Takács Péternek üzentek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik