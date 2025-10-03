Tóth Gabi új stílusban látható a képernyőn: követői azt szeretnék, ha ilyen maradna

Közel egy hónapja startolt el a Megasztár új évada, melynek válogatóin Tóth Gabit rövid, szűk ruhában, áll alá érő fekete hajjal láthatják a nézők. A műsorban látott külseje miatt az elmúlt időszakban több kritika is érte az énekesnőt, melyekkel kapcsolatban néhány hete nyilatkozott is.

A tehetségkutató mestere nemrég a közösségi oldalán számolt be arról egy fotóval, hogy idén ő is előad majd a Csináljuk a Fesztivált! című műsorban, ám egyelőre még titok, milyen dallal áll majd színpadra.

A képen Tóth Gabi merőben más stílusban látható, mint amilyennel eddig megszokhattuk: izgalmas szabású fekete ruhát visel, frizuráját pedig sötétbarnán, hosszú loknikba göndörítve hordja.

A stílusváltás persze az énekesnő követőinek is feltűnt, akik a kommentszekcióban nem győzik dicsérni új külsejét.