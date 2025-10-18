Apácából bikinis jógaoktató lett – egy idegen vicces beszólása után

Ana Nycole Gomes apácának készült, így töltötte tinédzseréveinek jelentős részét – aztán egy idegen férfi ártatlan megjegyzése teljesen megváltoztatta az életét.

A brazil nő a Daily Mailnek elmesélte, hogy Brazília északkeleti részén, Arapiraca városában született, öt éves korában elhagyták a szülei, és állami gondozásba került.

Egy vallásos család vette magához, apácának készült. Tizenhat éves volt, amikor egy templom által szervezett ifjúsági táborban egy férfi azt mondta neki: „túl vagy szép ahhoz, hogy apáca légy”.

És bár az idegen – akivel soha többé nem találkozott – csupán viccnek szánta a megjegyzést, Nycole úgy érezte, ez fordulópont az életében: azt mondja, ez a pillanat olyan volt, mintha engedélyt kapott volna arra, hogy mindent megkérdőjelezzen, amit addig tanítottak neki.

Olyan volt, mintha valaki felkapcsolta volna a villanyt bennem. Elkezdtem gondolkodni, vajon készen állok-e arra, hogy feladjam a világot, mielőtt még éltem volna benne.

Gomes azt mondja, bár egykor biztos volt benne, hogy apáca lesz, ma büszkén osztja meg videóit, amelyeken bikiniben jógázik, egyszerre van jelen az életében a spiritualitás és az érzékiség.

„Azt tanították nekem, hogy az érzékiség bűn. Ma már szent dolognak tartom.” – mondja.