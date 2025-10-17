Második gyerekét várja Sofia Richie

Lionel Richie lánya, Sofia nemrég az Instagramon jelentette be egy fotóval, hogy férjével, Elliot Grainge-dzsel ismét babát várnak. A képen már jól látszik, hogy Richie várandós.

A modell egyébként tavaly májusban lett édesanya, akkor született meg Eloise Samantha nevű kislánya. Örömük azonban ekkor nem lehetett felhőtlen, az édesanya ugyanis két nappal a babája érkezése után kórházba került.