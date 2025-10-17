sofia richie
Élet-Stílus

Második gyerekét várja Sofia Richie

Neilson Barnard / Getty Images for The Recording Academy
admin Grósz Petra
2025. 10. 17. 10:03
Neilson Barnard / Getty Images for The Recording Academy

Lionel Richie lánya, Sofia nemrég az Instagramon jelentette be egy fotóval, hogy férjével, Elliot Grainge-dzsel ismét babát várnak. A képen már jól látszik, hogy Richie várandós.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Sofia Richie Grainge (@sofiagrainge) által megosztott bejegyzés

A modell egyébként tavaly májusban lett édesanya, akkor született meg Eloise Samantha nevű kislánya. Örömük azonban ekkor nem lehetett felhőtlen, az édesanya ugyanis két nappal a babája érkezése után kórházba került.

Kapcsolódó
Két nappal a babája születése után kórházba került Sofia Richie
24 órát kellett bent töltenie, ez idő alatt pedig bűntudata támadt, amiért nem lehetett a kislánya mellett.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: A volt feleségem bölcsen visszautasította Orbán Viktor kéretlen udvarlását
„Én ezt egy elismerő és kedves mondatnak tekintem” – Gulyás Gergely Lázár odaszúrásáról
„Az egyéni kerületekben csak a nagyok érnek révbe, kérdés, hogy nagy párt lesz-e a Tisza”
Harsányi Levente: Ajánlom minden férfitársamnak, hogy menjen be egy női vécébe, zárkózzon be, és csak hallgasson
Miért pont Budapesten akar Trump Putyinnal tárgyalni?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik