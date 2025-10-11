Börtönbüntetésre ítéltek egy transznemű nőt Angliában, mert azt hazudta az alkalmi partnerének, hogy nőként született

Börtönbe kell vonulnia egy transznemű nőnek az Egyesült Királyságban, aki azt hazudta az alkalmi szexpartnerének, hogy nőként született. A BBC beszámolója szerint a nemi erőszakkal és csalással is megvádolt 21 éves Ciara Watkint a bíróság összesen 21 hónapos börtönbüntetésre ítélte.

Az áldozat a Durham megyei koronabíróságon azt mondta, hogy nem egyezett volna bele az együttlétbe, ha tudta volna, hogy Watkin valójában nem nőként született. Az északkelet-angliai Stockton-on-Tees-ből származó Watkin ellenben azzal védekezett, hogy a férfinak magától is fel kellett volna ismernie, hogy ő transznemű, de az esküdtek mindkét vádpontban bűnösnek találták.

Az ügyet tárgyaló bíró, Peter Makepeace kijelentette, hogy „biztos” abban, hogy az áldozat „elejétől végéig teljes mértékben elhitte”, hogy Watkin nő, mivel ő tudatosan „hazudott és megtévesztette” a férfit, akivel az interneten ismerkedett meg.

A férfiként született Watkin már gyerekkora óta a Ciara nevet használja, de nem vetette alá magát semmilyen nemátalakító kezelésnek vagy műtétnek – derült ki az ügyben tartott korábbi tárgyaláson.

Watkin és az áldozat mindketten 18 évesek voltak, amikor megismerkedtek a Snapchaten, ahol a vádlott egy női rajzfilmfigurát használt profilképnek, mielőtt személyesen találkoztak és szexuális kapcsolatot létesítettek egymással – mondta Paul Reid ügyész.

A bíróságon elhangzottak alapján az együttlét alkalmával Watkin úgy kerülte el a lebukást, hogy azt hazudta a férfinak, hogy menstruál, és erre hivatkozva azt mondta neki, hogy ne érjen hozzá a dereka alatt.

Az áldozat végül azután tett panaszt a rendőrségen, hogy Watkin elárulta neki, hogy valójában férfiként született. Az áldozat a bejelentés alkalmával azt mondta a rendőröknek, hogy nem is találkozott volna Watkinnal, ha ismerte volna a múltját, mert „nem olyan a beállítottsága”.

A bíróság előtt felolvasott nyilatkozatában a férfi úgy fogalmazott, hogy „fizikailag rosszul lett”, amikor Watkin elárulta neki azt, amit ő „hatalmas titkának” nevezett. Azt mondta, hogy „megdöbbent és felkavarva” érezte magát, amiatt hogy Watkin „megtévesztette”. Valamint azt is hozzátette, hogy a történtek miatt „szégyellte magát és zavarban volt”, és „Watkin cselekedetei és megtévesztése miatt kigúnyolták az interneten”.

Az áldozat azt mondta a saját nemi identitásáról, hogy egyszerű „heteroszexuális férfi”, aki soha nem gondolna szexuális tevékenységre egy férfival, és úgy érezte, hogy elvesztette férfiasságának egy részét.

Watkin védőügyvédje, Victoria Lambelle enyhítő körülménynek nevezte, hogy a védence nem „rosszindulatú megtévesztési szándékkal” cselekedett úgy ahogy. És az általa elkövetett bűncselekmények sem „ragadozó vagy szadista viselkedés eredményei” voltak, hanem „a szégyen és a saját testével kapcsolatos mély kényelmetlenség érzése vezérelte őket”.

A tárgyaláson az ügyvéd felidézte, hogy a nemi identitászavarral diagnosztizált Watkin gyerekkora óta nőként azonosítja magát, és már az általános iskolában is „minden nap zaklatták és kigúnyolták a megjelenése miatt”. Ezért „aligha meglepő”, hogy Watkin „álcát épített fel” és „szinte karikatúraként mutatta magát, hogy elrejtse azt a belső zavart, amelyet az okozott, hogy rossz testbe született” – fogalmazott Lamballe.

Az ügyvéd emellett úgy jellemezte a védencét – akinek a szülei drogfüggősége miatt elhanyagoltan telt a gyermekkora –, mint egy olyan személyt, aki „egyszerűen csak azt akarta, hogy mások úgy lássák, ahogy ő magát látja”, és „azt akarta, hogy úgy szeressék, amilyennek ő magát érzékeli”.

Makepeace bíró azonban azt reagálta erre, hogy Watkin „teljesen megtévesztette” az áldozatot, majd azt is hozzátette, hogy biztos benne, hogy a férfi „kezdettől fogva végig teljes mértékben elhitte”, hogy a vádlott nőként született. A bíró szerint Watkin azért hazudott, hogy „megússza” a csalását, és tudta, hogy az áldozat nem egyezett volna bele a szexuális tevékenységbe, ha tudta volna, hogy ő „születéskor férfi” és férfi nemi szervekkel rendelkezik.

A tárgyalás során Watkin „könnyelműnek”, érdektelennek és unottnak tűnt, és „a legcsekélyebb megbánást”, megértést vagy „általános tisztességet” sem mutatott az áldozat iránt, sőt, még a férfit is megpróbálta hibáztatni – mondta Makepeace.

A bíró azt is hozzátette, hogy az áldozat „teljesen tisztában volt” azzal, hogy a rendőrségnek történő bejelentés mások „tudatlan és meggondolatlan támadásainak” teheti ki magát. Ő ennek ellenére mégis bejelentést tett, hogy Watkin „ne ússza meg, amit tett”, és „megakadályozza, hogy ez másokkal is megtörténjen a jövőben”.

A bíró ezután felidézte, hogy „bizonyos újságok” és a közösségimédia-felhasználók „örömmel gúnyolták” a férfit azért, mert „becsapták”.

Bár a bíró szerint Watkin nemi identitás zavara is közrejátszott cselekedeteiben, az ügy „lényege” Watkin azzal kapcsolatos „frusztrációja” volt, hogy „heteroszexuális férfiakkal akart szexuális élményeket szerezni”. Amihez „definíció szerint” „megtévesztéssel kellett elérnie”. Ezért Makepeace bíró azt is hozzátette, hogy úgy látja, Watkin esetében nagy eséllyel áll fenn a bűnismétlés kockázata.

A bíróság úgy döntött, hogy Watkinnak egy férfi elítéltek számára fenntartott börtönben kell letöltenie a büntetését, de intézkedéseket hoznak, hogy „minimalizálják a kockázatot” és „maximalizálják a támogatást”. De az ítélet értelmében Watkin a szexuális bűnelkövetők listájára is felkerült a következő 10 évre.