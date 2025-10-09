zacher gábor
Élet-Stílus

Zacher Gábor könnyekig hatódott, kollégái meglepetéssel készültek a születésnapjára

Marjai János / 24.hu
admin Grósz Petra
2025. 10. 09. 12:53
Marjai János / 24.hu

A minap lett 65 éves Zacher Gábor oxyológus, mentőorvos. Bár elérte a nyugdíjkorhatárt, egyelőre gondolni sem akar a visszavonulásra, miután pedig a további szolgálatteljesítésének egészségügyi akadálya nincs, a Mentőszolgálat engedélyével továbbra is gyakorolhatja hivatását a Központi Mentőállomás rohamkocsiján.

Zacher születésnapjáról nemrég az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán is megemlékeztek. Mint írják, a hivatalos „nyugdíjas kor” betöltése és az elmúlt több mint 40 kalandokkal teli, mentőknél töltött év nem maradhatott ünneplés nélkül.

A mentőorvost kollégái meglepték a minap, szolgálata végén a kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi, ám a helyszínen nem egy rossz állapotú beteg, hanem szeretett bajtársai és Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták a születésnapost.

A köszöntésről videó is készült, melyen látható, hogy Zacher Gábor könnyekig hatódott kollégái gesztusától.

Zacher Gábor nemrég lapunknak is nyilatkozott egyik kedvenc szenvedélyével, a pipázással kapcsolatban:

Kapcsolódó
A dohányzás halált okozhat, de a pipások élni szeretnének
Bohém pipásoktól tudtuk meg, hogy mire lehet jó három gramm dohány.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Devizahitelek: itt az első nyertes per másodfokon, az uniós ítélet alapján
Egy férfi ittasan bemászott a szegedi Csillagbörtönbe
Megoldást találhattak a Húsvét-sziget szobrainak évszázados rejtélyére
Adatszivárgás a Tiszában: a párt szerint a titkosszolgálat önkéntesként dolgozó beépített embere a felelős
Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik