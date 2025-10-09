Péterfy Bori Hajdú Péterről: Az egész emberiség számára kártékony egy ilyenfajta médiaszemélyiség

Péterfy Bori és és Korom Gábor voltak Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban kibeszélőműsorának vendégei. Az énekes-színésznő már a beszélgetés elején megkapta a kérdést, miért volt számára az első pillanattól kezdve ellenszenves Hajdú Péter, akiről Péterfy már az első epizódban kijelentette, hogy utálja. Azt mondta, nem tud elvonatkoztatni a kormánnyal és kormányközeli közszereplőkkel jó viszonyt ápoló műsorvezető iránti ellenszenvétől, és úgy kezelni Hajdút, mint a többi játékostársát.

Az énekesnő a kibeszélőműsorban elmondta, hogy Hajdú nem a játékban volt számára ellenszenves, sőt nagyon jó játékostárs volt a számára.

Játékostársként abszolút szerettem őt, abszolút tiszteltem, nem árultam el, tehát teljesen külön tudtam választani azt a teljesen másmilyen véleményemet. De én nagyon-nagyon más oldaláról jövök a… nekem semmi közöm nincs igazából a bulvárhoz, a tévézésnek ehhez az irányához, teljesen más az ízlésem, teljesen másban hiszek

– magyarázta.

Én azt gondolom, hogy számomra – és nyilván most nagyon sarkosítva fogalmazva –, szerintem az egész emberiség számára kártékony egy ilyenfajta médiaszemélyiség, mint a Péter, amit ő képvisel. Igazából ezt a hosszú évek alatt felgyülemlett érzést ventiláltam ki, és utána viszont játékostársként a legnagyobb tisztelettel, játékkedvvel, és mondhatom, barátsággal voltunk együtt.

Ami Korom Gábor prekoncepcióit illeti, a kutyás szakember úgy fogalmazott:

Én Pétert nem ismerem, soha egybefüggően 10 másodpercnél többet nem láttam belőle, tehát nincsen olyan értelemben… De nyilván azért információim vannak róla, és én se tartom Péter egyéb tevékenységeit üdvösnek. Sokkal inkább a műsoron belül ismertem meg a karakterét.

Kiesésével kapcsolatban Korom azt is elárulta: egyáltalán nem érte meglepetésként, hogy a tegnapi adás kerekasztalánál száműzték a társai, úgy is ment be, hogy tudta, a szereplők előtt már összeállt a kép.

Mint ismeretes, a szintén áruló Hajdút korábban Korom leplezte le a kerekasztalnál, búcsúbeszédében pedig a műsorvezető elhintette a „Te is fiam, Brutus?” című mondatot – utóbbiért egyébként az RTL kötbért akar fizettetni a tévéssel, mondván, szabályt szegett. A történteket illetően Péterfy megjegyezte, ő nem azon döbbent meg, hogy Hajdú szabályt szegett, hanem hogy Korom még egy napig játékban tudott maradni a brutusos mondat után.