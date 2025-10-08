Téged mennyire szerettek?

Mindenki visz magával valamit otthonról a felnőtt életbe: tárgyakat, érzelmeket, hiányokat, traumákat. Milyen hiányérzetet okoz, ha nincsenek meg az ideális gyerekkorhoz szükséges feltételek? Ökölvívó világbajnok, villanyszerelő-gyerekjogi tapasztalati szakértő, szociális munkás. Mindhármuk múltjában két közös elem van: állami gondoskodásban nőttek fel és sikeresen talpra álltak. A mesterséges intelligencia segítségével gyerekkori képeik most átváltoznak a vágyott, számukra elérhetetlen gyermekkorrá.

„Ha összekoszoltam az új ruhámat, előkerült a nadrágszíj. Emlékszem, ahogy állok a tükör előtt és nézem a nyakamon a szíj nyomát. Emlékszem, hogy a fehér ruhámra, amin a fotón vagyok, nagyon vigyáztam, nem mertem aznap megenni a tízóraimat” – meséli Zsiga Melinda kétszeres bronzérmes kick-box világbajnok, aki maga is állami gondoskodásban nőtt fel.

De nem csak az állami gondoskodásban élő fiatalok küzdenek nehézségekkel. Az ESPAD 15-16 éves fiatalok körében végzett legfrissebb felmérése szerint, a magyar fiatalok mentális jólléte az egyik legrosszabb Európában, nem sokkal követve a 2022 óta háborúban álló Ukrajnát. Ugyanezt támasztja alá az SOS legfrissebb felmérése, melyben közel 500 fő 18 és 25 év közötti fiatalt felnőttet kérdeztek a gyerekkorukról.

Majdnem minden második fiatal úgy érezte, nem fogadták el olyannak, amilyen. Harmaduk élt olyan személlyel egy háztartásban, akinek alkohol- vagy drogproblémái voltak, majdnem minden második pedig olyannal, aki valamilyen mentális betegséggel, depresszióval küzdött. Minden ötödik számolt be arról, hogy hosszabb időre otthon hagyták a szülei és félt. Minden második megkérdezett említett fizikai, vagy verbális családon belüli erőszakot, 40 százalékuk esetében a veszekedés ellenük is irányult. A fiatalok 12 %-a emlékszik rá, hogy előfordult, nem ünnepelték meg a születésnapját, minden harmadik pedig úgy érezte, senki sem szerette a családjában.

A felnőttkor csecsemőkorban kezdődik, életünk legkorábbi szakaszában szerzett élményeink nagy hatással vannak személyiségünk formálódására, a világhoz való viszonyunkra. Egy újszülött, megtanulja hogyan kell felállni, járni, és elsajátítja az első szavakat. Ugyanilyen természetességgel tanulja meg, hogyan lehet kapcsolódni másokhoz, milyen a szeretet. Amit az ember élete első éveiben tapasztal, azt fogadja el természetesnek. Ez lesz az „anyanyelve” a világgal való kapcsolatában.

Sok lélektani probléma származhat abból, ha valakit gyermekkorában túl sok negatív élmény ért, nem szerették eléggé, bántották. Szerencsére a gyermekkor, bármilyen nagy is a jelentősége, azért nem mindenható. A bántalmazás következményeit enyhítheti a szeretet és a biztonság, a berögződött rossz magatartásminták felülírhatók.

Senki nincs, akinek gyerekként csak jó vagy csak rossz élményekben lett volna része. Mindenkinek jut ebből is, abból is. Azonban a pozitív és negatív élmények mennyisége, valamint ezek egymáshoz viszonyított aránya egyénenként nagyon eltérő lehet.

Az állami gondoskodásban élő gyermekek napja, október 7-e alkalmából az SOS Gyermekfalvak weboldalán egy mindenki számára elérhető, kifejezetten a gyermekkori tapasztalások feldolgozását segítő online felületet is létrehozott:

A www. sos.hu/mitviszelmagaddal linkre kattintva te is kitölthetsz egy tesztet, amellyel képet kaphatsz arról, téged milyen pozitív és negatív élmények értek gyermekkorodban, melyek még felnőttkorodban is hatással lehetnek rád.

Ez jó alkalom arra is, hogy belegondolj, az állami gondoskodásban élő gyerekek mennyi hátrányt, hiányt és lelki traumát cipelnek magukkal, és milyen fontos, hogy segítsük őket a múlt terheinek letevésében, és abban, hogy megtalálják belső erőforrásaikat a továbblépéshez.