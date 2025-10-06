Biztonsági problémákra panaszkodott a bank munkatársa, aztán túszul ejtették és órákon át bántalmazták

Egy michigani vidéki bankfiók alkalmazottja többször is jelezte a feletteseinek az egyedüli munkavégzéssel kapcsolatos félelmeit, de süket fülekre találtak.

Mígnem szeptember 26-án, péntek este, mikor zárni készült, egy próbaidőn levő férfi belépett, aki órákon át túszként tartotta, megverte, kirabolta és szexuálisan is bántalmazta – számolt be róla az MLive.

A szörnyűségeknek végül az vetett véget, hogy egy rendőrségi mesterlövész lelőtte a férfit, aki épp egy rendőrségi drónról lógó üdítős üveget figyelt.

A bank alkalmazottja nőt kórházba szállították.

Az áldoztat a rendőröknek a kórházban azt mondta, épp a vőlegényével beszélt telefonon, készült bezárni, mikor megjelent a férfi, hogy számlát szeretne nyitni. A nő erre azt mondta, az online is könnyen megteheti, és bement az irodába egy cetliért, amire felírta volna a weboldal címét.

A férfi – a 31 éves Quinton M. Allen – követte oda, és azt mondta, még új a környéken, Saginaw-ban, nemrég kapott arrafelé munkát, majd fegyverrel többször is megütötte a nőt.

A banki alkalmazott vőlegénye közben vonalban volt, így ő értesítette a rendőröket, akik kimentek a bankhoz és körbevették az épületet.

Allen azt mondta, ha nem mennek el, megveri a nőt, akkor is, ha a rendőrségi tárgyaló nem fogalmaz egyenesen, és megpróbálja másfelé terelni a beszélgetést. Közben szétszedte az irodát, eltorlaszolta az ablakokat, ajtókat. A rendőrség hátrébb vonult, elhagyták a parkolót.

A férfi bent előbb hamis neveket adott meg, mikor végül elárulta a valódi nevét is, és hogy már volt dolga a rendőrséggel. Azért ment kirabolni a bankot, mert nem kapott sehol sem munkát, pedig 37 állásra is jelentkezett. Patthelyzet alakult ki, mire a túsz azt mondta a támadójának, ad neki pénzt. Kivett a fiók ATM-automatájából ezer dollárt és odaadta gyémánt jegygyűrűjét, egyéb ékszereit és a kocsikulcsát is.

Allennek az volt a terve, hogy este a túszt magával hurcolva, éjszaka a sötétben meglép.

A várakozás közben két alkalommal szexuálisan bántalmazta a nőt a túszejtő – áll a rendőrség jelentésében.

A patthelyzet közben a férfi megegyezett a rendőrökkel, hogy egy drónnal üdítőt, egy 7 decis Faygo Red Popot és pénzt szállítanak neki. Amikor a drón közeledett, Allen maszkot vett fel és eltávolította az ajtót elzáró korlátot. A nőnek kellett volna a dróntól elszednie a palackot, de tudta, „ha a rendfenntartók nem ölik meg a férfit abban a pillanatban, akkor nem fog kijutni a bankból”.

Lehajolva maradt, és azt mondta Alennek, hogy nem látja a drónt. Erre a férfi is az ablak elé állt, a mesterlövész pedig célba tudta venni. Fejbe lőtte a férfit, aki azonnal meghalt.

A Mercantile bank azóta nem nyitott ki, és a tábláit is levették az épületről. A nő felbérelt egy ügyvédet, de egyelőre nem indított pert a pénzintézet ellen.

Allenről kiderült, két bűncselekmény – csalás és lopás kísérlete – miatt próbaidőn volt, tulajdonképpen házi őrizetben, egy direkt ebből a célból kiépített központban. Innen kórházba vitték, mert rosszul lett. A kórházat viszont elhagyta, és napokig bujkált. Közben egy benzinkúthoz és egy fodrászatba is betört – véli a rendőrség.